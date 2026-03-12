Max Verstappen zet F1 onder druk en hint op overstap naar andere raceklasse

De viervoudig wereldkampioen kijkt al naar een toekomst buiten de Formule 1.

Je zou denken dat iemand die de sport jarenlang domineert nog wel een tijdje blijft hangen. Toch laat Max Verstappen lichtjes doorschemeren dat dat helemaal niet vanzelfsprekend is. Niet zozeer omdat hij de sport zat is, maar meer omdat de richting waarin F1 zich ontwikkelt hem gewoon minder aanspreekt. En toevallig genoeg is er nog genoeg te snoepen buiten de wereld van Formule 1.

Meer elektriciteit, minder enthousiasme

Het zal je niet ontgaan zijn dat de grootste bron van Verstappens twijfels ligt bij de technische reglementen die dit jaar hun debuut hebben gemaakt. De huidige F1-auto moet een stuk meer gebruik maken van elektrische energie en energieterugwinning. In theorie klinkt dat lekker duurzaam, maar voor een coureur die vooral wil racen kan het ook voelen als een extra laag complexiteit.

Daar heeft Verstappen gelukkig ook nooit een geheim van gemaakt. Volgens hem dreigt het gevaar dat coureurs tijdens een race meer bezig zijn met energiebeheer dan met daadwerkelijk aanvallen op de baan. Hij noemde het zelfs “anti-racing” en vergeleek het met “Formula E on steroids”. Dat is natuurlijk een vrij duidelijke indicatie dat de viervoudig wereldkampioen zich afvraagt of deze richting nog wel bij hem past.

Ondertussen lonkt de wereld van endurance

Terwijl de discussie over de toekomst van de Formule 1 lekker doorgaat, ontdekt Verstappen steeds meer plezier in andere takken van autosport. Zo is hij actief betrokken bij GT3-projecten en runt hij een eigen team in de GT World Challenge. Daarnaast heeft hij zijn zinnen gezet op enkele van de meest iconische endurance-races ter wereld. Onlangs werd al duidelijk dat Verstappen gezellig mee gaat doen aan de 24h van de Nürburgring. Dit soort races hebben minder politiek, meer racen en blijkbaar precies datgene wat Max leuk vindt.

F1 blijft voorlopig de basis

Voor wie nu denkt dat Verstappen morgen zijn helm in de kast legt: zo ver is het echt nog niet. Zijn contract bij Red Bull Racing loopt nog tot 2028 en voorlopig staat hij gewoon op de grid. Bovendien benadrukt hij zelf dat hij Formule 1 niet wil verlaten, maar dat hij hoopt dat de sport zich in een richting ontwikkelt waar hij weer net zo enthousiast van wordt.

Het laat in ieder geval zien dat Verstappen anders naar zijn carrière kijkt dan veel collega’s. Tegelijkertijd kan het ook gewoon een slimme zet zijn: door openlijk te twijfelen over de toekomst van de sport zet hij de Formule 1 misschien nét een beetje onder druk om het racen centraal te blijven houden.