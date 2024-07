Top, je kunt de BMW XM nu nog lelijker maken

Nutteloze upgrades voor de BMW XM van 3D Design!

Carbon op een SUV is eigenlijk al complete onzin. Carbon op een lompzware SUV met een dikke V8 en een kruiwagen batterijen is nog grotere onzin. Toch zie je in de wereld van tuners (en merken!) dat dit de gewoonste zaak van de wereld is. En het verkoopt, dus wie ben ik om er wat van te zeggen. Nou ja, ik doe het lekker toch.

BMW XM door 3D Design

Het Japanse orakel van carbon tuning 3D Design heeft de BMW XM beetgepakt. Het merk introduceert aero upgrades voor de dikste PHEV van BMW M. De tuning bestaat uit zijskirts, een nieuwe front lip, een diffuser en een spoiler. Allemaal van carbon uiteraard. Want het is uiterst belangrijk om lichtgewicht materialen toe te passen op een flatgebouw met wielen.

De BMW XM is het meest uitgesproken model van dit moment. De tuning maakt de boel er niet subtieler op. Op een zwarte XM ziet de carbon er niet out of place uit. Je hebt immers al een auto met een uiterlijk waar je U tegen zegt. Hier en daar wat extra opsmuk zal het verschil niet maken.

Ben je een stuk minder pessimistisch dan ik ingesteld dan kun je bij 3D Design aankloppen voor deze goodies op je BMW XM. Het gaat om puur uiterlijk vertoon. Dat wil zeggen dat de Japanners de V8 plug-in hybride aandrijflijn met rust laten. Nu heeft de XM met 748 pk niet bepaald meer vermogen nodig, dus die keuze van 3D Design kunnen we nog wel begrijpen.

Ben jij wel te spreken over de tuning van het merk? Laat het weten in de comments! 3D Design pakt gelukkig ook BMW’s aan die wel het aangluren waard zijn. Onlangs nog wat er zoal mogelijk is met bijvoorbeeld een M240i. Mooie spullen!