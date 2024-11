Manhart M3 Touring: mag het een onsje meer zijn?

De dikste gezinsbeuker nog dikker met de Manhart BMW M3 Touring.

De S58 in de huidige generatie BMW M3 en M4 (en M2) is een pareltje. Als Competition heb je met de facelift tegenwoordig 530 pk tot je beschikking. Met wat creatief kietelen is er veel meer mogelijk, het blok is ontzettend krachtig en tot machtige dingen in staat. Zelfs met de standaard turbo’s.

Manhart M3 Touring

Manhart heeft de BMW M3 Touring aangepakt. Het resultaat is een gezinswagen waar elke snelle papa of mama van gaat kwijlen. Dat schreeuwt het uiterlijk niet eens, de Duitse tuner is vrij subtiel te werk gegaan. Natuurlijk met de typische champagne accenten op een zwarte lak. Maar geen gekke spoilers of enorme bumperpartijen. De auto is verlaagd met H&R goodies en de motor is voorzien van een veerpootbrug voor extra stijfheid. Het echte feest speelt zich onder de motorkap af.

De zes-in-lijn met twee turbo’s schopt het nu tot 855 pk en 1.090 Nm aan koppel. Waanzinnig. Dit resultaat behaalde Manhart met de M3 Touring aan de hand van gesmede zuigers en drijfstangen, een intercooler van Wagner, een nieuwe intake van carbon en een uitlaatsysteem van Remus. Natuurlijk mocht een 200 cell downpipe niet ontbreken. Dit in combinatie met een ECU-aanpassing levert dit krachtige vermogen en koppel op. Daarnaast is de versnellingsbak verstevigd, de achttraps automaat kan nu krachten tot 1.300 Nm verwerken.

Informatie met betrekking tot de prestatiecijfers zijn niet gedeeld. Reken maar dat het een beest van een auto is. Dankzij xDrive kan de Manhart BMW M3 Touring het vermogen eenvoudig naar de weg vertalen. Mits de weersomstandigheden dit toelaten.

Deze BMW MH3 800 in kwestie is ook nog voorzien van alle carbon goodies van Manhart Performance. Dat is nauwelijks te zien door de zwarte kleur. Onder andere de grille, zijskirts en een kleine achterspoiler zijn gemaakt van het lichtgewicht materiaal. Manhart sluit af door te zeggen dat als deze aanpassingen niet genoeg zijn ze op verzoek je kunnen helpen met Stage 3 tuning. Liever iets hoger zitten? Ga dan voor de Manhart X3M.