Volgende Urus wordt niet elektrisch, maar krijgt V8

Nog een merk dat (deels) van de EV-plannen afwijkt.

Iemand jokt bij Lamborghini. Vorig jaar beloofde Lambo-baas Stephan Winkelmann nog dat volgende generatie van de Lamborghini Urus volledig elektrisch zal zijn. Nu spreekt zijn compagnon, Lambo-marketingmanager Federico Foschini hem tegen. Het kan natuurlijk ook dat de plannen gedurende het afgelopen jaar gewijzigd zijn. Volgens Foschini komt er eerst nog een Lamborghini Urus met een vette V8.

Foschini sprak hierover met het Britse Auto Express. Volgens de marketeer duurt het nog veel te lang voor het 2035 is en de nieuwverkoop op benzineauto’s wordt gestopt in Europa. ”Wij zijn nog 10 jaar verwijderd van 2035 wanneer we wissel moeten maken. We kunnen niet 10 jaar lang bij dezelfde auto blijven”, zegt Foschini.

Volgende Lamborghini Urus blijft dichtbij de huidige

De nieuwe generatie zou ergens na 2026 moeten verschijnen. Verwacht op dat moment eenzelfde strategie als voor de huidige Urus. Dat wil zeggen: een uitgesproken koets op een VW-platform. Hierover zegt Foschini: ”We zouden dom zijn als we niet gebruik blijven maken van iets dat aan de top staat van zijn technologie. Voor ons is het een voordeel totdat het moment komt waarop we geen auto meer kunnen bouwen die van het hoogste niveau is.”

Oftewel, Lamborghini voegt straks een extra generatie van de Urus toe met een hybride V8. Nadat de volgende generatie is geland, wordt hij in 2029 vergezeld door een volledig elektrische Urus. Een jaartje daarna komt er nog een hoge EV: de Lamborghini Lanzador. Deze 2+2 krijgt een eigen EV-platform van Lamborghini.

Het is niet bekend of de Urus van het jaartje ervoor ook mag genieten van het eigen brouwsel. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan Lamborghini terugvallen op het PPE waar bijvoorbeeld de elektrische Macan en Q6 e-tron op staan.

Foto: Lamborghini Urus gespot door @spotcrewda