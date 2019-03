Volkswagen gaat tot 7.000 banen schrappen

Duizenden jobs verdwijnen binnen de Volkswagen Groep.

Waar merken als Pagani, Bentley en Rolls-Royce bekendstaan om het handwerk dat komt kijken bij de productie van auto’s, is dat andere koek bij de reguliere autofabrikanten. Tijd is geld en de automatisering binnen de autoindustrie neemt in rap tempo toe. Zo uiteraard ook bij Volkswagen, de grootste werkgever op automotive gebied ter wereld.

Het Duitse autoconcern heeft aangegeven tussen de 5.000 en 7.000 banen te schrappen in een tijdbestek van vier jaar. Door het automatiseren van processen zullen op bepaalde gebieden medewerkers overbodig worden. Volkswagen wil voorkomen dat er duizenden mensen ontslagen gaan worden als gevolg van de maatregel. Daarom zullen onder andere medewerkers die met pensioen gaan niet vervangen worden voor nieuwe arbeidskrachten.

Volkswagen investeert 4,6 miljard euro in het automatiseren en digitaliseren binnen het autoconcern. Waar duizenden arbeidsplaatsen door automatisering gaan verdwijnen, creëert Volkswagen nieuwe werkplekken op het gebied van techniek die automatisering mogelijk moet gaan maken. De Duitsers verwachten 2.000 banen te scheppen op dit vlak.

Doel van de automatisering is het besparen op kosten. Bij Volkswagen werken meer dan een half miljoen mensen. De banen die gaan verdwijnen komen bovenop een eerder aangekondigde herstructurering van het concern. Ondanks de bezuinigen garandeert Volkswagen aan zijn medewerkers dat ze tot tenminste 2025 zeker kunnen zijn van hun huidige baan. Met deze herstructureringen en investeringen (19 miljard euro van 2019 tot en met 2023) mikt Volkswagen op 5,9 miljard euro extra inkomsten vanaf 2023.