Porsche Cayman (981) – occasion video & aankoopadvies

De laatste Porsche Cayman met natuurlijk ademende zescilinder, want inmiddels is de 718 op de markt.

Laten we meteen het voor de hand liggende argument tackelen: nee, deze auto doet niet onder voor een 911. Natuurlijk heeft hij minder pk’s, natuurlijk zijn alle versies nét iets minder snel dan hun grote broers, maar de Cayman is compacter, heeft een betere gewichtsverdeling dankzij de middenmotor en is misschien wel de beste auto voor de liefhebber van écht autorijden.

Er werd uiteraard veel techniek gedeeld met dezelfde generatie Porsche Boxster, maar de Cayman was in alle uitvoeringen net iets lichter en kreeg nét iets krachtiger motoren mee. Deze generatie Cayman werd uitsluitend met natuurlijk ademende zescilinders geleverd. Het uitzwaaimodel was de GT4, met de 3.8 van de 911 achter de voorstoelen. Een ultiem contrast met de 718 (rijtest) die afgelopen najaar zijn intrede deed en met viercilinder turbo’s werd uitgerust. Het is nog lastig te zeggen of dit invloed heeft op de restwaarde, maar het feit dat je hiermee “de laatste echte zescilinder Cayman” koopt, heeft hoogstwaarschijnlijk eerder een positieve dan een negatieve uitwerking.

Op Marktplaats staan op dit moment slechts 5 Porsche Caymans van de generatie 981 te koop. De prijzen beginnen iets onder de €55.000 euro en lopen op tot €110.000 duizend euro ongeveer. De GT4’s zijn nog wat onderhevig aan speculatie, er staat er op dit moment één te koop voor net geen €200.000 euro. Alle auto’s hebben uiteraard benzinemotoren, PDK zie je veel maar handbakken zijn zeldzaam. Op dit moment is alleen de eerder genoemde GT4 daarmee uitgerust, maar ze waren zeker ook leverbaar op de overige uitvoeringen van de Cayman.



Pluspunten

Porsche-badge.

Rijplezier.

Redelijk praktisch voor een sportwagen.

Voor Porsche-begrippen redelijk betaalbaar als jong gebruikte auto.

Aandachtspunten

De Porsche Cayman is typisch zo’n sportwagen die redelijk betrouwbaar is, mits je hem de liefde geeft die een sportwagen nodig heeft. Een keurig afgestempeld boekje met stempels van Porsche-dealers is dus wat je het liefst aantreft bij de auto. Oudere auto’s zullen hun wegen vinden naar specialisten, omdat het onderhoud daar goedkoper is. Dat hoeft niet erg te zijn, maar controleer dan wel even online de reputatie van zo’n specialist.

Carrosserie en interieur

De airco moet ongeveer eens per vier jaar goed worden afgevuld. De levensduur van de bijbehorende condensatoren is ingeschat op ongeveer 7 á 8 jaar.

Uiteraard moet je goed controleren of al het plaatwerk dezelfde kleur heeft. De voorbumper, het kofferdeksel aan de voorzijde en de wielkasten achter zijn gevoelig voor steenslag. Deze worden dus nog wel eens overgespoten, wat geen ramp hoeft te zijn maar dan moet het wel goed gedaan worden. Soms zie je transparante stickers voor de achterwielen, om steenslag op die plek tegen te gaan. Deze worden meestal na een jaar wat gelig, wat met name op licht gekleurde auto’s erg storend kan ogen.

In de VS is een terugroepactie geweest omdat het slot van de voorklep stuk kon gaan. Als dit het geval was kon de kap tijdens het rijden opengaan, wat voor ongewenste situaties kan zorgen. In Europa lijkt dit geen issue te zijn geweest, maar Amerikaanse Porsches zijn populair op de importmarkt, dus het kan geen kwaad er even op te letten.

Onderstel

Porsches moeten altijd banden hebben met de zogenaamde N-code. Is dit niet het geval dan heeft de vorige eigenaar waarschijnlijk op onderhoud bespaard.

De remmen moeten tussen de 35.000 en 50.000 kilometer mee kunnen, mits deze niet elk weekend op een trackday gebruikt worden. Vervanging met originele Porsche-onderdelen is prijzig, dus check goed de staat van de remschijven en -blokken.

Aandrijflijn

Bij normaal gebruik gaat de koppeling van een Boxster ongeveer 80.000 kilometer mee, vervangen kost ongeveer €1500 euro.

Vloeistoffen van de PDK moeten elke zes jaar vervangen worden, deze handeling kost ruim €1000 euro.

De handbak van de GT4 gaat stuk. De derde versnelling valt in sommige gevallen weg, het lijkt alleen bij auto’s van 2016 voor te komen, maar dit kan ook toeval zijn. We kunnen ons namelijk moeilijk voorstellen dat Porsche de bak slechter heeft gemaakt na 2015. Porsche heeft er nog geen officiële recall voor gedaan, maar de bakken worden vooralsnog onder garantie vervangen door nieuwe exemplaren. Op internet wordt gefluisterd dat het oude serienummer van de versnellingsbak uit productie is genomen, dus het zou dan om een vernieuwde versie gaan zodat het probleem zich waarschijnlijk niet meer voordoet.

Elektronica

De koplampen verzamelen nogal makkelijk vocht, met name bij koude weersomstandigheden. Helaas is er niet echt een fix voor.

De accu’s van de Cayman lopen snel leeg, een druppellader is geen overbodige luxe als de auto soms langere tijd stil staat.

