Vergelijking: de nieuwe Mercedes A-Klasse vs. de oude

Wat is er nieuw, wat is er anders?

Het mag wel eens gezegd worden: de in 2012 onthulde A-Klasse was een aanzienlijke stap in de juiste richting, ten opzichte van zijn vrij lompe voorganger. Waar de W168 en W169 nog een rijdende klomp klei waren, mikte de derde generatie A-Klasse zowaar op een pittig uiterlijk. Deze aangename verandering heeft de A-Klasse geen windeieren gelegd en maakte de auto ineens aantrekkelijke voor een groter, maar vooral jonger publiek.

Met name de A45 AMG, die een jaar na de introductie van de W176 opdook, is flink wat over de toonbank gegaan. Na een succesvolle periode van zes jaar, waarin de gemiddelde leeftijd van de koper met tien jaar daalde, acht Mercedes de tijd rijp om een opvolger te presenteren.

Afgelopen vrijdag kreeg je alle ins en outs al mee van waarde collega @jaapiyo, maar nu zal ik het stokje overnemen om jullie dieper in het verhaal te trekken. Je hebt de titel gelezen, dus je weet wat eraan zit te komen; we nemen een kijkje naar de onderlinge verschillen. Voor de duidelijkheid: boven is oud, onder is nieuw, behalve in de thumbnail.

Uiterlijk

Zoals hierboven al beschreven was de W176 een aangename stap in de juiste richting, ten opzichte van de eerste en tweede generaties A-Klasse. Om de nieuwe, sportievere derde generatie tot een succes te maken nam Mercedes Mark Fetherston in de arm om een smakelijk design neer te zetten. Na het daverende succes van het nieuwe ontwerp, speelt Mercedes voor de vierde generatie A-Klasse op safe, door Fetherston wederom te vragen de wagen te tekenen. De eerste schetsen vertonen overduidelijk gelijkenissen met het origineel, maar het eindresultaat is toch enigszins verschillend.

Dit begint allemaal met het feit dat de dimensies van de nieuwe A-Klasse aardig zijn gegroeid. De spoorbreedte aan de voorzijde is 14 mm groter, de volledige wielbasis zelfs 30 mm. Nu klinkt dat misschien niet als een enorme stijging, maar dergelijke veranderingen zorgen wel degelijk voor een ander aanzicht. Uiteindelijk zul je vooral binnenin de wagen profiteren van de groei.

Echt ingrijpend zijn de veranderingen aan het exterieur niet. Althans, niet zoals de W176 zichzelf jaren geleden onderscheidde door abrupt vele malen sportiever te zijn. De vierde, nieuwste generatie A-Klasse is wat dat betreft iets terughoudender. Met name omdat deze een groot deel van de designtaal van de nieuwe CLS lijkt te gebruiken, die eveneens minder imposant is dan zijn voorganger. Nieuwe, smallere koplampen en een ietwat getuite mond (grille) laten de auto beduidend minder in your face overkomen. Hetzelfde geldt voor de achterzijde, waar de verlichting even goed smaller is. Opvallend is wel dat juist de achterzijde van de nieuwe A-Klasse meer tot de verbeelding spreekt dan bij zijn voorganger, dankzij zijn uitgeklopte vormen.

Interieur

Voordat Mercedes in Amsterdam de doeken van de nieuwe A-Klasse trok, waren ze de auto in delen aan het onthullen. Zo kregen we afgelopen november al het nieuwe interieur te zien. Normaal gesproken niet bijster interessant, maar dat is ditmaal wel anders. Het interieur is namelijk flink op de schop gegaan.

Waar de vorige A-Klasse nog voorzien was van een stel ouderwetse analoge klokken, krijgt de nieuwe A-Klasse twee afzonderlijke digitale schermen waarop alle benodigde informatie te vinden is. Minstens zo handig als aantrekkelijk! Het interieur hebben we te danken aan het nieuwe MFA-platform. Met het digitaal hoogwaardige interieur legt Mercedes de nadruk op het feit dat, hoe duur je auto ook is, zelfs de goedkopere opties uit haar wagenpark stevig zijn uitgerust. Samen met een verder doorlopende middenconsole en het uitblijven van losse schermen, geniet de nieuwe A-Klasse vooral van een rustigere atmosfeer. Voeg daarbij dat het interieur ook nog eens ruimer is en je 29 liter extra bagageruimte hebt (nu 370 l) en je hebt simpelweg een auto die vele malen luxer aanvoelt.

Techniek

De nieuwe A-Klasse krijgt bij zijn introductie slechts drie verschillende motoren. Hiervan lopen er twee op benzine en één op diesel. Doch zijn het in de basis allemaal vierpitters, evenals bij de vorige A-Klasse. Destijds begon de instapbenzine echter met de A180, die goed was voor 115 pk aan vermogen. Bij de introductie blijkt dat Mercedes deze voorlopig (?) nog in de ijskast houdt. Wil je een A-Klasse op benzine, dan mag je beginnen met de A200, waarvan de 1,3-liter goed is voor 163 pk. Dat zijn al zeven hele paarden meer dan zijn voorganger had.

Mercedes mikt met haar nieuwe motoren vooral op een beter verbruik. De motoren zijn dus in eerste instantie zuiniger dan voorheen. Daarbij zijn de drie motoren stuk voor stuk gekoppeld aan de zeventraps DCT-transmissie, tenzij je de instapbenzine met handgeschakelde zesbak kiest. Tenslotte maakt de nieuwe A-Klasse gebruik van allerlei slimme veiligheidstechnieken uit de nieuwe S-Klasse en is permanente 4MATIC vierwielaandrijving te vinden op de optielijst.

Conclusie

Het is wel duidelijk dat Mercedes met haar nieuwe A-Klasse ruim en breed inzet op het zo luxe mogelijk maken van hun instapper. Dankzij alle aanpassingen die de auto verder digitaliseren, ruimer en zuiniger maken, wordt het misschien nog wel een aantrekkelijkere keuze voor mensen die in de markt zijn voor ofwel een A-Klasse, of zijn directe rivalen: de Audi A3 en de BMW 1-serie.

