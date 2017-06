Autoblog advies: Roadtrip-kameraad voor 2.000 euro

Zo veel mogelijk auto voor zo min mogelijk geld. Autoblog zocht het voor je uit!

Het is weer de tijd van het jaar: vakantie! Na een hele tijd zwoegen is het dan eindelijk tijd voor wat ontspanning. Dat kun je op diverse manieren invullen. Je kan in de Lloret del Mar in de frituurlucht gaan bakken op het strand, een fietstocht maken in de Ardennen of cultureel verantwoorde trip maken naar Praag. Maar voor de autoliefhebber is er maar een optie: een roadtrip!

Autoliefhebbers zijn er in allerlei soorten en maten. Sommige zijn er vroeg bij, zoals fervent AutoBloglezers Mick en Willem. Mick en mijn naamgenoot zijn studenten en hebben zich voorgenomen een tocht naar het noorden van Europa te maken. Allereerst: topidee! Met een beetje AirBnb’en en slim zakendoen op Trivago kun je namelijk relatief voordelig een grote tocht maken, zeker als je niet de meest toeristische plaatsen aandoet.

Je voelt hem al aankomen: daar moet ook een bijpassende auto bij. Mick en Willem hebben beide 1.000 euro ingelegd en van dat geld moet er een voiture komen die aan een aantal eisen voldoet. De eerste eis is voldoende ruimte: je wil niet bij elkaar op schoot zitten en het is prettig om voldoende ruimte te hebben voor onderbroeken en overhemden als je de stad ingaat. Bijkomend voordeel van een ruime auto: veelal zijn ze comfortabel, waarmee we op eis numero twee uitkomen. Derde eis is een acceptabel verbruik en als het een beetje kan: betrouwbaarheid. En dat allemaal voor twee mille. Gaat dat lukken?

Mike en Willem hebben het formulier ingevuld. Dit zijn hun wensen en eisen:

Huidige /vorige auto's: - Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 2.000 Jaarkilometrage: 6.000 km Brandstofvoorkeur: Geen Reden aanschaf andere auto: Roadtrip Gezinssamenstelling: 2 Studenten Voorkeursmerken /modellen: Europees No-go modellen / merken: Amerikaans

Voordat we verder gaan even een paar kanttekeningen waar je rekening mee moet houden

Onderhoudshistorie is belangrijker dan de kilometerstand. Ja, 3 ton op de klok lijkt veel en kan een garantie zijn voor problemen. Maar je hoeft er ‘maar’ 6.000 km mee te rijden. Veel dingen kun je zelf checken zoals witte rook (vaak de koppakking), koppeling, onderhoudsboekje, banden en dergelijke. Vraag ook gewoon wat er mis is met de auto. Met een auto van 2 mille is namelijk altijd wel wat mis.

Vermijd ‘premium’-auto’s. In de categorie van 2 mille worden allerhande Mercedessen, Audi’s en BMW’s nog eenmaal opgepoetst voor hun laatste gedeelte van hun leven. Met grote (uiteraard niet originele) velgen en Chinese banden worden ze interessant gemaakt. In principe altijd garantie voor problemen. Het devies: ga voor muurbloempjes.

Ruimte is een belangrijk onderdeel van comfort, veel elektronische gadgets is niet zaligmakend. Vaak werkt het niet (of gaat het onderweg kapot). Een verse airco (kun je voor 6 tientjes vullen bij de Kwikfit), goede banden, radio en deugdelijke verlichting is eigenlijk het enige wat je echt wil. De rest is mooi meegenomen.

Ga voor een diesel! Ja, je betaalt meer in de houderschapsbelasting en de verzekering. Maar dat is maar voor een maand. Het voordeel van diesel ten opzichte van LPG is dat je het overal kunt krijgen en de kwaliteit in Europa over het algemeen OK is. Een groot voordeel is de actieradius. Met de meeste onderstaande aanbevelingen kun je meer dan 700 km op een tank afleggen (1.000 als je een beetje je best doet).

Peugeot 406 SR 2.0 HDI

€ 1.750

2001

295.000 km

Deze Fransoos excelleert op dit soort lange tochten. Qua uiterlijk nog altijd een bijzonder elegante berline. In het interieur beginnen de jaren behoorlijk te tellen, maar alles zit waar je het verwacht. De HDI-motor is zo’n typische Peugeot-diesel. Niet explosief (of snel), maar heel soepel, relatief stil en niet te dorstig. Met 90 pk kom je prima mee in het verkeer. De SR-uitvoering was destijds de basis-406, maar die hadden ook airconditioning in 2001. Groot compliment voor het onderstel. Dit is namelijk bijzonder geraffineerd: zeer comfortabel, maar met een behoorlijke wegligging.

Rover 75 Tourer 2.0 CDTI Classic

€ 1.750

2003

290.000 km

Net als de Peugeot is de Rover 75 ook een auto die voornamelijk op comfort is afgestemd. Dat is anno 2017 heel verfrissend, want tegenwoordig zijn alle auto’s ‘dynamisch en compromisloos’. De dieselmotor is van BMW origine, maar in tegenstelling tot de 320d heeft deze een common-rail injectiesysteem. Normaal gesproken resulteert dat in meer vermogen, maar dat mocht niet van de Duitsers. In principe kom je met 131 pk overigens niets te kort. Sterker nog, het is best een vlotte auto. Het is ook een auto met een heel eigen karakter, zonder echt steken te laten vallen.

Toyota Avensis Liftback 2.0 D4-D Linea Sol

€ 2.450

2004

350.000 km

Ok, het is geen Europees merk, maar de in Groot-Brittanië gebouwde Avensis heeft zijn roots wel in Europa liggen. Sterker nog: de auto is er specifiek voor ontworpen. Deze generatie had issues met de dieselmotoren, maar dat zijn de 2.2 diesels. Deze 2.0 is minder spannend (je hebt maar 115 pk), maar wel aanzienlijk betrouwbaarder. De auto valt ietwat buiten budget, maar de Avensis is het wel waard. Het zijn namelijk zeer prettige reisauto’s. Het ruimteaanbod is meer dan uitstekend en de wegligging lijkt wel wat op dat van de Peugeot 406. Dat is uiteraard een compliment.

Saab 9-3 S 2.2 TiD Liftback

€ 1.250

2001

225.000 km

Over road-trip auto’s gesproken. Saabs lijken er specifiek voor gebouwd te zijn. Nuchter beschouwd is de 9-3 niet de allerbeste auto in de wereld, maar de auto kent een paar troeven. De stoelen zijn fijn, de vijfdeurs is zo praktisch als Mary Poppins en je weet maar nooit wanneer je koplampwissers nodig hebt. Je kan er ook kinderlijk eenvoudig een camper van maken. Ondanks dat het technisch gezien een Vectra is, merk je daar tijdens het rijden niet zo veel van. De Saab is vooral heel erg comfortabel. Dissonant is de motor. Die 2.2 TiD (een Opel diesel) was destijds geen hoogstandje, met name de geluidsproductie is aanzienlijk.

Renault Laguna Grand Tour 1.9 dCi Expression

€ 1.250

2003

195.000 km

Zijn we nu helemaal gek geworden en gaan we de meest onbetrouwbare auto aller tijden aanbevelen? Het antwoord luidt een volmondig ja. De eerste serie van de Laguna was inderdaad dramatisch. Binnen enkele jaren waren er al behoorlijk wat interne updates (niet pas met de facelift) om de punten aan te pakken. Ook waren het vooral de (al dan niet optionele) gadgets die voor problemen zorgden. Dus een latere instapdiesel in basis-uitvoering is zo’n gek idee nog niet. Dankzij de spookverhalen blijft iedereen er ver van weg. En vergeet niet: je hoeft er maar 6.000 km in te rijden, niet 60.000 per jaar.

Ford Mondeo 2.0 TDCI Collection

€ 1.450

2004

215.000 km

Schandalig eigenlijk hoe hard dit soort auto’s afschrijven. Voor dit bedrag heb je namelijk ook een puike Ford Mondeo van de tweede generatie. Je leest het goed, ondanks het krappe budget kun je een Mondeo oppikken die een generatie jonger is dan onze eigen Junkyard-racer. De Mondeo is een typische Ford: het ziet er belegen uit en ook van binnen is het bijna slaapverwekkend. Maar alles wat je nodig hebt zit erop en de ruimte is enorm. Het zijn fijn rijdende auto’s. Je merkt dat er meer geld is gestoken in de rijbeleving, want het schakelen en sturen gaat uit de kunst. De TDCi motor verzet geen bakens, maar is een prima blok.

Volvo S40 1.9D Europa

€ 1.900< 2005 280.000 km

Bij Volvo’s helpt het altijd om de (populairdere) stationwagon te laten voor wat het is en te kijken naar de sedanvariant. De Volvo S40 1.9D Europa was dik 10 jaar geleden de standaardleader voor als je het goed doet op het werk, maar te sympathiek bent om Duits Premium te gaan rijden. Zoals met bijna alle Zweden wederom fijne stoelen. Zacht zonder dat je erin wegzakt en met voldoende steun. Er staat weliswaar ‘Volvo’ op, maar technisch gezien is het een Mitsubishi (Carisma) met een Renault dieselmotor.

YOLO: Alfa Romeo 166 2.4 JTD Progression

€ 1.650

2002

430.000 km

Ondanks dat we met zijn allen graag terugdenken aan de Alfa Romeo 156 was de 166 de favoriet van uw scribent. Zelden was een sedan zo eigenzinnig en ingetogen tegelijk. Die flanken in de zijkant, de kleine koplampen en de hoge achterkant: dit is een bijzondere auto. De 166 was er alleen met een vijfcilinderdiesel, dus qua vermogen en koppel kom je niets te kort. Uiteraard staat de 166 niet bekend als de betrouwbaarste auto ter wereld. En als het nog een perfecte auto was, reed de vorige eigenaar er nog wel 30.000 km bij om hen dan pas af te danken. Maar als de problemen te overzien zijn en je een kleine beurt erbij kunt bedingen (of in elk geval inspectie) dan heb je wel een karaktervolle reismobile. Andere tip is de Lancia Kappa, maar deze zijn bijna niet te vinden.

