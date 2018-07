Aston Martin houdt de naam Vanquish in leven

Dat doen ze voor een - op papier - retegave auto.

Met de DBS Superleggera voegt Aston Martin het derde model toe onder de complete ‘rework’ van het merk. Tevens lost de Britse GT zijn voorganger Vanquish af. Die naam is in leven geroepen voor een het topmodel GT in 2001, maar wisselt steeds van naam met de DBS. Nu lijkt het erop dat de naam DBS blijft, want volgens AM schuift de naam Vanquish naar een nieuw model.

In dit twee jaar oude bericht deden de Britten een boekje open over hun toekomst. Hier werd de Vanquish genoemd als het nieuwe topmodel, wat dus de DBS Superleggera werd. De Vantage is gepresenteerd, de DBX is bevestigd als Varekai en de Lagonda werd als concept al getoond. Verder komt AM dus nog op de proppen met een kleine Lagonda en een 488-killer met middenmotor.

Die laatste is een vreemde eend in de bijt voor een merk die bekend staat om niks anders dan GT’s met de motor voorin. Maar goed, sinds de Valkyrie zijn alle remmen los. De middenmotor-supercar als mini-Valkyrie klinkt als een idee. Tegen de Australische media zei Chief Creative Officer Marek Reichmann dat die supercar Vanquish noemen ‘plausibel’ is. Reichmann bevestigt daarmee niks, maar hij zegt wel dat het zeker is dat de naam Vanquish zal terugkeren.

Het ontwikkelen van een middenmotor-supercar is niet uniek voor AM, Chevrolet is naar het schijnt druk bezig om in de Corvette C8 ook de motor in het midden te leggen. Dat komt omdat modellen met middenmotor meer aanzien krijgen van de jonger wordende doelgroep, die stiekem niet zoveel om auto’s geeft. Dat een Britse middenmotor-supercar een prima idee is bewees Jaguar: we rouwen nog steeds om het afblazen van de C-X75.