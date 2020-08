Verklapte Joe Biden de komst van een elektrische Corvette?

Volgens Joe Biden werkt Chevrolet aan een elektrische Corvette die ruim 322 km/u kan.

Jawel, de aanstaande Amerikaanse verkiezingen hebben inmiddels ook Autoblog bereikt. Vandaag gaan we het namelijk hebben over Joe Biden, de persoon die het zo goed als zeker gaat opnemen tegen Donald Trump in de verkiezingen, later dit jaar. Nu heeft Biden een Corvette – die we al eerder voorbij zagen komen op Autoblog – die hij deze week gebruikte voor een reclamefilmpje. En tijdens dit filmpje maakte hij een nogal opvallende uitspraak.

There's been a lot of talk about my vetting process lately. Here’s an inside look: pic.twitter.com/tFRKJOE3hi — Joe Biden (@JoeBiden) August 5, 2020

Biden claimt namelijk dat mensen tegen hem zeggen dat er aan een elektrische Corvette wordt gewerkt die 200 mph kan rijden. Dat is 322 km/u. En dat is een opvallende claim, aangezien Chevrolet zelf zo’n elektrische Corvette nog niet heeft aangekondigd.

Dus, wat is er aan de hand? Nou, er zijn drie opties. De eerste optie is dat Chevy inderdaad aan zo’n elektrische ‘Vette werkt. De Detroit Free Press zegt dit te kunnen bevestigen. Tegelijkertijd is er volgens deze bron helemaal nog niks bekend over de maximale snelheid van de elektrovette. Het kan natuurlijk zijn dat de bron het simpelweg niet weet, maar het kan ook dat de info van Biden niet klopt. Volgens de Detroit Free Press komt deze elektrische Corvette pas na 2022 op de markt.

De tweede optie is een hybride. Zo schrijft onder meer Motor1 over de Corvette Zora, een hybride Corvette met ruim 1000 pk. Met zoveel pk moet de 322 km/u geen probleem zijn. De huidige C8 Corvette heeft een topsnelheid van 312 km/u, terwijl deze 495 pk levert. Deze Zora is alleen geen volledig elektrische auto, maar een hybride. Terwijl Biden het duidelijk over een elektrische Corvette heeft en niet een geëlektrificeerde.

Dan is er nog de derde mogelijkheid. Zo bestaat er ook de Genovation GXE, een omgekatte Corvette C7. Deze is al volledig elektrisch en heeft een bevestigde topsnelheid van 336 km/u. Genovation is nou de 75 exemplaren van deze elektrische Corvette aan het maken, dus dat zou in de buurt komen van wat Biden zei.

Waar Biden het daadwerkelijk over had? Dat blijft onduidelijk. Wel weten we dat hij denkt dat Amerika ‘weer’ de automarkt kan overnemen, door succesvol te worden in het maken van elektrische auto’s. Met andere woorden, mocht Biden straks de president van de Verenigde Staten worden, dan zou het zomaar eens kunnen dat we in de komende jaren nóg meer elektrische Amerikaanse bolides gaan zien. En uiteindelijk tóch zo’n elektrische Corvette.