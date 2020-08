‘Mitsubishi kapt in september al met de Outlander’

Mitsubishi stopt mogelijk in september al met de Europese leveringen van bepaalde auto’s, waaronder de Outlander.

Dat het niet zo best gaat met Mitsubishi, dat mag duidelijk zijn. Eind vorige maand nog kondigden de Japanners een nogal verstrekkend noodplan aan. In een notendop: even geen nieuwe auto’s naar Europa, fabrieken worden gesloten en sommige werknemers moeten een andere baan gaan zoeken.

Nu blijken de plannen echter nog een slag erger te zijn. Want hier in Nederland gingen we er vanuit dat we dan maar even iets langer moesten doen met bijvoorbeeld de Outlander. Automotive News Europe heeft echter een ander verhaal. Volgens een anonieme bron stopt Mitsubishi in september al met de leveringen van die Outlander, maar ook van de ASX en de Eclipse Cross. Het zou te veel geld kosten om de auto’s aan de nieuwe emissiewetgeving (van vermoedelijk volgend jaar) te laten voldoen. Dus stoppen ze nu alvast met de leveringen.

ANE benadrukt dat het ook om de plug-inhybride Outlander gaat, eigenlijk wel een van de best verkopende Mitsubishi’s in Nederland. Nou zijn de beste tijden van die SUV inmiddels ook al voorbij, maar toch. Mocht dit nieuws kloppen, dan blijven we hier in Europa alleen achter met de Space Star en de L200.

Autoblog heeft contact opgenomen met Mitsubishi om te controleren of het verhaal van ANE klopt. Mocht het verhaal inderdaad kloppen, dan betekent het niet dat Nederlanders per september geen Outlander meer kunnen kopen, benadrukt Mitsubishi Nederland. Er zou nog voor ‘enkele maanden’ voorraad zijn.

Tegelijkertijd zou deze beslissing het leven van de dealers in Nederland wel praktisch onmogelijk maken, zo lijkt ons. Als zij per 2021 inderdaad nog maar twee modellen kunnen verkopen, dan is het maar de vraag hoe lang het duurt voordat Mitsubishi helemaal uit Nederland vertrekt. Een pick-up en een (onlangs opgefriste!) hatchback zijn niet per se de segmenten waarin de meeste centen zitten. Dat zijn eerder de (kleine) SUV’s, juist de auto’s die Mitsubishi volgens het gerucht straks niet meer gaat leveren. Een laatste nagel in de doodskist van Mitsubishi Europa?