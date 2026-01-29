Verkoop van grootste automerk ter wereld in 2025 bestaat voor maar 1,7 procent uit EV’s

De marktleider laat zien: je hebt meer nodig dan alleen volledig elektrische auto’s.
Bijna een maand na de jaarwisseling hebben zo’n beetje alle verkoopcijfers van de grote autoconcerns binnen. Toyota deelt vandaag de verkoopcijfers van 2025 en jawel: ook in 2025 is Toyota het grootste automerk ter wereld!
De Toyota-groep, bestaande uit Toyota, Lexus, Daihatsu en Hino, verkocht in 2025 maar liefst 11.322.575 auto’s. Dat is 4,6 procent meer dan in 2024, maar ook meer dan Stellantis, Volkswagen of wie dan ook in 2025. Van die 11 miljoen auto’s kwamen er 913.797 naar Europa.
Meer verbrandingsmotoren dan stekkers!
Ook interessant: van de 11,3 miljoen verkochte Toyota-producten zijn er 4,9 miljoen geëlektrificeerd. Dit zijn dus EV’s, maar ook hybrides en waterstofauto’s. Dat betekent dat meer dan de helft van de verkochte Toyota’s enkel een benzine- of dieselmotor had!
Minimaal EV-aandeel
Kijken we wat verder in detail in de geëlektrificeerde verkopen van Toyota, dan vallen er nog wat zaken op. Toyota moet het vooral hebben van de HEV of full hybrid. Van de 4,9 miljoen geëlektrificeerde auto’s is 4,4 miljoen een HEV. De PHEV (183.458) en de MHEV (177.152) komen wel dichterbij, maar hebben nog een lange weg te gaan.
Ook de volledig elektrische Toyota wint terrein, maar levert maar een schijntje van alle Toyota-verkopen. Het Japanse autoconcern verkocht er maar 199.137 van in 2025. Dat zijn er 42,4 procent meer dan in 2024. Met net geen 200.000 EV’s is het volledig elektrische aandeel binnen Toyota maar 1,7 procent. Dat moeten er meer worden, want Toyota probeert klanten te trekken met een miljoen kilometer garantie op de batterijen.
Voor wie de hoop op een doorbraak van waterstofauto’s nog niet heeft opgegeven, brengen de Toyota-verkopen ook weinig goeds. Als een van de weinigen investeert Toyota nog in de FCEV, maar daar verdient het concern nog maar weinig op terug. In 2025 werden wereldwijd 1.257 waterstofauto’s verkocht, 29,3 procent minder dan in 2024.
Reacties
mashell zegt
Als Toyota een jaar eerder is met Solid State dan de concurrentie kunnen ze veel van de achterstand inkopen. Komen ze later of tegelijk met de concurrentie dan wordt het een moeilijk verhaal, heel moeilijk.
Johanneke zegt
Ik heb het gevoel dat ze bij Toyota gewoon het slimst van iedereen zijn. Ze maken kwalitatief zeer goede auto’s in alle sectoren, van een zuinige hybride stadsauto tot sterke trucks op ladderchassis, en ze zijn ook in de sportwagens gestapt, gewoon top. Ze verkopen als een malle want ze zijn ondertussen bewezen betrouwbaar en waardevast. Ze hebben voor de huidige EV’s al lang alle afspraken met partijen als CATL om te kunnen gaan leveren wanneer ze dat willen. Iedereen wil zaken doen met de grootste speler op de markt. En ze zijn flink aan het inzetten op solid state accu’s. Ik denk dat ze straks vrij rap de switch gaan maken voor de markten die overgaan op EV’s, en ondertussen ook lekker doorgaan met de rest van alle brandstofauto’s voor de rest van de wereld. En dan heb je lekker de rest geld zien verbranden op de 1e generaties EV’s.
Best bizar hoeveel Toyota de wereld heeft gebracht eigenlijk. Zag laatst een stuk over Denso. Dat is ook een bizar knap bedrijf, was onderdeel van Toyota, nu nog deels. Lui hebben zelfs de QR code uitgevonden om beter onderdelen te kunnen tracken in hun fabriek.
Aalbert zegt
Bijzonder dat jullie er toch een negatieve draai weer aan weten te geven, wow.
De Urban Cruiser, Ch-R+, nieuwe BZ staan vanaf vlgd mnd bij de dealers, de nieuwe BZ komt goed los wereldwijd, de Urban Cruiser kent al 4000 voorbestellingen in Noorwegen en de BZ verkoopt 4500 stuks per mnd in alleen Japan. Daarnaast zijn de resultaten van de zeer succesvolle BZ3x (10.000 per mnd) waarschijnlijk nog niet volledig meegerekend en ook de goed ontvangen BZ5 en BZ7, deze laatste komt dit voorjaar in China op de markt. Dus hoe vervelend ook voor Autoblog, het gaat de goede kant op. Volkswagen verkocht 382.000 BEVs wereldwijd en is zo bezien de bijna 200.000 sales van Toyota met alleen de BZ en de RZ helemaal zo slecht nog niet…… .