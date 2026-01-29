Verkoop van grootste automerk ter wereld in 2025 bestaat voor maar 1,7 procent uit EV’s

De marktleider laat zien: je hebt meer nodig dan alleen volledig elektrische auto’s.

Bijna een maand na de jaarwisseling hebben zo’n beetje alle verkoopcijfers van de grote autoconcerns binnen. Toyota deelt vandaag de verkoopcijfers van 2025 en jawel: ook in 2025 is Toyota het grootste automerk ter wereld!

De Toyota-groep, bestaande uit Toyota, Lexus, Daihatsu en Hino, verkocht in 2025 maar liefst 11.322.575 auto’s. Dat is 4,6 procent meer dan in 2024, maar ook meer dan Stellantis, Volkswagen of wie dan ook in 2025. Van die 11 miljoen auto’s kwamen er 913.797 naar Europa.

Meer verbrandingsmotoren dan stekkers!

Ook interessant: van de 11,3 miljoen verkochte Toyota-producten zijn er 4,9 miljoen geëlektrificeerd. Dit zijn dus EV’s, maar ook hybrides en waterstofauto’s. Dat betekent dat meer dan de helft van de verkochte Toyota’s enkel een benzine- of dieselmotor had!

Minimaal EV-aandeel

Kijken we wat verder in detail in de geëlektrificeerde verkopen van Toyota, dan vallen er nog wat zaken op. Toyota moet het vooral hebben van de HEV of full hybrid. Van de 4,9 miljoen geëlektrificeerde auto’s is 4,4 miljoen een HEV. De PHEV (183.458) en de MHEV (177.152) komen wel dichterbij, maar hebben nog een lange weg te gaan.

Ook de volledig elektrische Toyota wint terrein, maar levert maar een schijntje van alle Toyota-verkopen. Het Japanse autoconcern verkocht er maar 199.137 van in 2025. Dat zijn er 42,4 procent meer dan in 2024. Met net geen 200.000 EV’s is het volledig elektrische aandeel binnen Toyota maar 1,7 procent. Dat moeten er meer worden, want Toyota probeert klanten te trekken met een miljoen kilometer garantie op de batterijen.

Voor wie de hoop op een doorbraak van waterstofauto’s nog niet heeft opgegeven, brengen de Toyota-verkopen ook weinig goeds. Als een van de weinigen investeert Toyota nog in de FCEV, maar daar verdient het concern nog maar weinig op terug. In 2025 werden wereldwijd 1.257 waterstofauto’s verkocht, 29,3 procent minder dan in 2024.