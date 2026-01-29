Hoera: Volkswagen past GTI-motor aan voor een zeer lange toekomst!

De heetste Volkswagens houden gewoon hun verbrandingsmotor!

2026 moet voor Volkswagen het jaar worden van de allereerste elektrische productie-GTI. Na de flop die GTX heet, moet de ID. Polo GTI dat slappe elektro-aftreksel van het ‘Gran Turismo Inezione’ voorgoed doen vergeten. Ook de ID. Cross moet dit jaar zijn intrede gaan maken. Gooit VW dan alle ballen op EV’s? Nee hoor, gelukkig niet.

In augustus vorig jaar bevestigde Thomas Schäfer al de aanwezigheid van benzinemodellen in de toekomst van Volkswagen. Destijds speelde de Europese verbrandingsmotorenverbanning van 2035 nog een rol. Die is inmiddels van de baan en dus ligt het pad open voor een vernieuwde topmotor van Volkswagen.

EA888 blijft!

De verrukkelijke EA888 – de 2,0-liter turboviercilinder die bij Volkswagen in de Golf GTI en Golf R ligt – krijgt aanpassingen zodat ie ook de nieuwe Europese emissie-eisen aan kan. We hebben het dan over Euro 7 die in november 2026 ingaat. De huidige generatie van deze benzinemotor produceert 265 pk en 370 Nm in de Golf GTI en 333 pk en 420 Nm in de R.

De bevestiging komt van Sebastian Willmann, de baas van de VW-divisie die zich bezig houdt met de ophanging en het rijgevoel. De EA888 zou na de veranderingen tot 2030 en later in productie blijven, beweert Willmann in een interview met AutoExpress.

Hij vertelt helaas niet wat de exacte aanpassingen zijn aan de vierpitter en of dat effect heeft op het vermogen, zoals bij de V8 van de BMW M5. Het enige waar wat uit kunnen halen, is een uitspraak van Willmann waarin hij aangeeft dat er nog wel wat potentie in de Golf R zit. Dat klinkt alsof 333 pk nog niet het maximale is, toch?

Nog meer VW-verbrandingsmotoren?

We weten ook niet of andere benzine- of dieselmotoren aanpassingen nodig hebben en of VW die aanpassingen gaat doorvoeren. Willmann zegt wel: ”Bij VW moeten we op alle vlakken presteren. We hebben efficiënte auto’s nodig, we hebben sportieve auto’s nodig – zoals de Golf R of de GTI – en we hebben ook goedkopere auto’s nodig, evenals auto’s die hoger gepositioneerd zijn.” Hoe dan ook, de fijnst benzinemotor in het VW-gamma blijft nog even leven.