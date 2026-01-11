Waar is die middenmotor Toyota die ons beloofd werd?

De echo’s van een nieuwe Toyota MR2 werden weer heel sterk toen er op de Tokyo Auto Salon een Toyota met middenmotor gepresenteerd zou worden. En die kwam er!

Het gaat hard met Toyota’s paradepaardje Gazoo Racing. Na succesvol bewezen te hebben dat ze normale auto’s leuk kunnen maken, hebben ze dankzij de GR GT nu ook een echte eigen sportauto. En met 650 pk uit een dikke V8 zal dat ook wel goedkomen qua imagoboosten.

Nieuwe MR2?

Tijdens de autoshow van Tokyo, of zoals ‘ie echt heet de Tokyo Auto Salon, heeft Toyota zoals altijd wat dingen te melden. De Morizo-editie van de GR Yaris, bijvoorbeeld. En nu we het toch hebben over Morizo, het alter ego van topman Akio Toyoda: die had ons beloofd dat Gazoo Racing iets met een middenmotor zou onthullen. Een tweezitter, welteverstaan. Maar wat blijkt nou: veel specifieker is ‘ie niet geweest. Je kon het in de jaren ’90 ook al hebben over een middenmotor Toyota met RWD en optioneel een supercharger. Dan had je het over de Previa. Dat trucje wordt nu dunnetjes over gedaan.

De Toyota met middenmotor betreft namelijk deze Toyota GR Hijet Morizo K-Trail. Tsja, wederom heeft Morizo weer niks losgelaten over de verschijningsvorm van de middenmotor auto. Het betreft dus een kleine bestelwagen c.q. pickup truck, die vaak Kei Trucks worden genoemd. En ja, die hebben het blok achter de vooras liggen, onder de bestuurder en passagier. Normaliter zouden we zelfs zeggen dat het een tweezitter is, maar één van de kernpunten van de GR Hijet is dat er nog twee extra kuipstoelen achterin de bak zitten. Kuipstoelen? Oh ja, de GR Hijet is een ruig ding met verhoogde veren, grote all-terrainbanden en zelfs buizenframe-deuren in plaats van metalen deuren. Een echt ruige offroader op basis van een normaal vrij alledaagse pickup.

En hier tegenover staat de Daihatsu Hijet Jumbo Star Climber. Hetzelfde idee, maar dan van Toyota-dochter Daihatsu. Het idee lijkt dan ook geweest te zijn dat de teams van Toyota en Daihatsu allebei de opdracht kregen om van de Hijet een ruig, avontuurlijk ding te maken. Daihatsu deed dat met vergelijkbare mods, al zit er in de laadbak van deze een grote kist waar je spullen in kan opbergen. Welke beter is, ligt er dus aan hoe veel vrienden je hebt.

Nogmaals: nieuwe MR2?

Het lijkt er dus op dat de concept FT-Se van Toyota nog even in de ijskast blijft. Geruchten rondom een nieuwe MR2 of in ieder geval een middenmotor model worden steeds sterker, maar de huidige Tokyo Auto Salon was niet het podium van dit model. Goeie tease, Morizo!