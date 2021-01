Verkopen 2020 motorfietsen: dit viel op - Autoblog.nl

Wat viel op aan de lijst nieuw verkochte motorfietsen in 2020?

Tijd om nog één keertje terug te blikken naar een jaar wat we niet snel gaan vergeten. Het is bijna traditie om dan eventjes door het lijstje nieuwe motorfietsen die te naam gesteld werden heen te gaan. Zo keken we ook naar de verkopen van 2020. Welke bijzonderheden over de verkopen van afgelopen jaar vielen op?

Klein maar fijn: Honda Monkey was populaire 125

Ook al ben je niet de grootste, Honda heeft motorfietsen die zelfs dan klein zijn. Een uniek aanbod op de motormarkt zijn de Monkey en de MSX. Klein van stuk maar wel een garantie voor een hoge funfactor. Opvallend: daar blijken we in Nederland voor te zwikken. De Monkey was zelfs de best verkochte 125cc van Honda. De retrolookmotor in miniformaat is voorzien van kenmerkende chrome accenten en zoals het een retro motorfiets betaamt: een ronde koplamp. De verkopen van de mini’s gingen goed in 2020 met 64 Monkeys. De andere ‘mini’ van Honda was minder goed vertegenwoordigd, de MSX werd maar elf keer op Nederlands kenteken gezet. Deze is natuurlijk ook niet zo oldskool als de publiekslieveling.

Kawasaki de grote winnaar onder de nakeds

Nakeds zijn in opkomst, of nog beter gezegd: ze overheersen. Waar vroeger de racers oververtegenwoordigd waren op de Nederlandse motorfietsenmarkt doet nu de versie met minder kuipwerk het ontzettend goed. Als we kijken naar alle nieuwe verkopen van 2020 springt Kawasaki er met 1122 Z’s met kop en schouders bovenuit in het naked segment. Yamaha volgt met zijn MT’s waarvan er 885 voorzien werden van een gele plaat. Meer dan de helft daarvan waren MT-07’s, deze werd 474 keer verkocht. Bij Kawasaki was de Z900 het meest populair, daarvan werden er in 2020 maar liefst 540 verkocht. Andere merken zoals Suzuki (238x de GSX-S) en BMW (17x de S1000R) zijn in het naked segment minder goed vertegenwoordigd.

Groot verschil in de top van de reismotoren

De BMW GS is natuurlijk al een aantal jaar een hele populaire reismotor. Het zal dan ook niemand doen verbazen dat de R1250 GS de best verkochte motor in dit segment is. Wat ons wel opvalt is dat het verschil met zijn grootste concurrenten ontzettend groot is. BMW verkocht 983 keer de nieuwe R1250 GS, Ducati sleet 132 Multistradas en KTM wist 140 Adventures op een gele plaat te krijgen.

Best verkochte motorscooter

De Vespa GTS is al meer dan twaalf jaar bijna onveranderd. Althans, zo lijkt het van een afstandje. Vorig jaar heeft Vespa een nieuw blok onder hun populaire motorscooter gehangen: de High Power Engine goed voor meer dan 23 pk. De GTS is daarmee de krachtigste motor van het merk. De motorscooters zijn niet alleen populair in Italië, want ook in Nederland werd de GTS vorig jaar 404 keer verkocht. En dat is best opmerkelijk voor een klassiek model.

De buikschuivers verkopen in 2020 slecht

Racers zijn steeds minder in trek. De buikschuivers verliezen het duidelijk van de nakeds. Wat wel opvalt: Kawasaki heeft met de Ninja’s de meest populairste racer. Zou dit te maken hebben met hun vernieuwde modellen? Hieronder de bekendste buikschuivers op een rijtje:

Suzuki GSX-R: 23 stuks

Honda CBR: 77 stuks

Ducati Panigale: 60 stuks

BMW S1000RR: 50 stuks

Yamaha R: 46 stuks

Kawasaki Ninja: 356 stuks

Verkopen 2020

Minder racers, meer nakeds dus. Maar ook fun kwam in 2020 meer dan genoeg terug. Niet alleen de Grom maar ook de KTM 690. Deze werd vorig jaar 75 keer verkocht, waarvan 26 in de R uitvoering zoals de bovenste. In welke verkoopcijfers van vorig jaar ben jij geïnteresseerd?