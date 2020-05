Rouwvervoer overleden Corona patiënten is stervensduur

Rouwvervoer voor Corona patiënten loopt in de papieren. De een zijn dood…

Er zijn veel problemen waar het coronavirus ons mee confronteert, maar de ergste van allen is natuurlijk de dood. In Nederland zijn er inmiddels ruim duizend sterfgevallen. Een extra tergend aspect hiervan is dat familieleden in de laatste fase uit de buurt van de zieke moeten blijven. Enfin, uiteindelijk moet er als het misgaat een begrafenis georganiseerd worden. Daarbij komen de mannen met de lange bakken in actie voor het rouwvervoer.

Dit kan voor extra nare verrassingen zorgen op een verkeerd moment voor de nabestaanden. Dat vervoer van het gesneuvelde familielid moet namelijk wel betaald worden. Dat kan al snel in de papieren lopen. In het kader van mijn studie heb ik nog niet zo lang geleden een paar obducties bijgewoond. Het zou kunnen dat ik daar te horen heb gekregen dat sommige rouwvervoerders best wel Koibois zijn, zoals Ajax-trainer Ten Hag zou zeggen.

In de Tweede Kamer kwam gelukkig naar voren dat het vaak ook heel goed gaat. Veel mensen hebben een verzekering afgesloten en in sommige gevallen dragen rouwvervoerders ook hun steentje bij door geen of weinig kosten in rekening te brengen. Desalniettemin doen er zich enkele tientallen gevallen voor waarin nabestaanden een rekening van honderden Euro’s gepresenteerd krijgen, die ze niet kunnen betalen.

Minister Ollongren geeft aan dat deze mensen contact op kunnen nemen met de Ombudsman voor het Uitvaartwezen. Ze bezweert dat families niet hoeven te wanhopen:

De extra kosten voor vervoer van hun overleden dierbare zullen door mijn ministerie worden vergoed. Kajsa Ollongren, Minister van BiZa

Waarvan akte. (via de Telegraaf)