Jezelf met een autorijbewijs op een 125cc voortbewegen moet kunnen.

Waarom nu?

Ja, waarom niet natuurlijk. Maar het is niet zo’n gekke gedachte. Niemand heeft zin om straks weer in het openbaar vervoer te stappen. Los van de vraag wanneer je daar ECHT weer welkom bent. Met zijn allen alleen in de auto kan en zullen we vast blijven doen. Maar een extra alternatief in het post-Corona tijdperk. Is dat niet gewoon heel erg welkom?

In buurland België kun je zonder motorrijbewijs toch op een motor stappen. Een lichte motor weliswaar, maar toch. In Europa gelden ontzettend veel verschillende regeltjes als het gaat om rijbewijzen. Europa deed al een poging om de regels in alle lidstaten gelijk te trekken met de Europese Derde Rijbewijsrichtlijn, maar helaas. De voorwaarden om op de motor te stappen zijn nog steeds in veel landen verschillend. Toch mag je in de meeste Europese landen motorrijden met een autorijbewijs.

Een A1 motorfiets

Een A1 motorfiets is een motor met maximaal 125 cc en maximaal 15 pk of een driewieler met 20 pk. Ook moet de vermogen/gewichtsverhouding minder dan 0,1 kW per kilogram zijn. Met andere woorden, een soort snelle bromfiets dus. Fijn voor stadsverkeer maar je grootste vijand als je de snelweg op moet. Een A1 motorfiets is natuurlijk wel ideaal om het motorrijden te leren kennen en ervaring op te doen. Voor het serieuze werk is een zwaardere motor aan te raden. Een 125 cc motor krijgt de stempel: lichte motorfiets.

Wanneer mag je op een A1 motor rijden?

In België mag je op een lichte motorfiets rijden met een autorijbewijs. Als je dit na 2011 hebt gehaald moet je 4 uurtjes rijles volgen en schrijft de gemeente code 372 bij. Na vier uurtjes brommeren mag je dus op de ‘motor’ stappen. Bij onze Oosterburen in Duitsland moet je minimaal 5 jaar een autorijbewijs hebben en de leeftijd van 25 hebben bereikt. Je volgt dan 9 lessen à 90 minuten en voila je mag op de Duitse autobahn fahren. Geen examen, gewoon rijden. Vanaf je 16e mag je in Duitsland wel al examen doen voor het A1-rijbewijs.

In Nederland moet je eerst het A1-rijbewijs halen voor je op een lichte motorfiets mag rijden. Hou je vast, dit moet je daarvoor doen: theoriecertificaat behalen, praktijkexamen voertuigbeheersing doen en vervolgens praktijkexamen verkeersdeelneming. In Nederland kun je dus niet zomaar motorrijden met een autorijbewijs.

Waarom niet motorrijden met een autorijbewijs in Nederland?

Een relatief lichte motor en al een praktijkexamen met de auto achter de rug en nog wat verplichte uren les. Je zou je dus kunnen afvragen wat er mis kan gaan. Europa wilde met de Europese Derde Rijbewijsrichtlijnen proberen om de regeltjes gelijk te trekken. Volgens deze richtlijnen zouden lidstaten een rijbewijs voor categorie B geldig kunnen verklaren voor motorrijwielen van categorie A1. Makkelijk gezegd: motorrijden met een autorijbewijs. Voor de diehards valt het terug te lezen in artikel 6 lid 3 B.

Eisen om het rijbewijs te kunnen behalen werden verplicht gelijkgetrokken. Bestuurders moeten in alle EU-landen hetzelfde kunnen en de eisen voor het rijexamen zijn overal gelijk. Nederland besloot echter dat voor het besturen van een A1-motor echt een rijbewijs nodig was.

Voordelen motorrijden met autorijbewijs

Als je mensen met een autorijbewijs op een lichte motor laat rijden laat je ze kennismaken met motorrijden. Deze groep mensen had de drempel om een rijbewijs te halen anders wellicht te hoog gevonden. Als meer mensen op de motor stappen hoeven er ook minder mensen achteraan in de file aan te sluiten. Het is ook goed voor de verkoop, nu worden er in Nederland nauwelijks A1-motorfietsen verkocht. Al is dat laatste natuurlijk alleen leuk maar zeker niet een reden om iets te doen.

Mening motorrijders

De Federation of European Motorcyclists’ Associations deed onderzoek onder 2.875 Europese motorrijders. Hun mening werd gevraagd over het besturen van een 125 cc motorfiets met een autorijbewijs. 65 procent van de ondervraagden vond dat mensen met een autorijbewijs ook de mogelijkheid moeten krijgen om op een lichte motorfiets te stappen. Bijna driekwart van de deelnemers vond wel dat men dan eerst wat rijlessen moet volgen. Het merendeel vind dat je wel al wat rijervaring moet hebben, bijna een derde vond dat dit minimaal 5 jaar moet zijn. Een kwart van de motorrijders vond dat je na een jaar rondrijden al wel genoeg ervaring hebt. Conclusie: de ‘experts’ vinden dat motorrijden op een lichte motor na een aantal lessen mogelijk moet zijn met een autorijbewijs.

Mochten de lidstaten de aanbevelingen overnemen is dit goed nieuws voor jonge motorrijders. Zij moeten nu veel examens doen of nog meer geduld hebben om op een zware motor te mogen rijden. In het kader van de regels gelijk trekken zou dit natuurlijk geen verkeerd besluit zijn.

Dus even op een rijtje, als jij je autorijbewijs al hebt, gewoon nog een paar verplichte praktijklessen (zoals in Belgie en Duitsland) en dan toegang tot 125 cc, is dat een slecht plan?