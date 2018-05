Verloren gewaande Porsche van James Dean gevonden

Zou het 'm echt zijn, of wil een Fransoos wat geld verdienen?

We kennen allemaal Steve McQueen, de acteur die liever coureur had willen zijn en verschillende mooie auto’s reed in zijn leven die nu allemaal ontzettend veel waard zijn. Maar Steve was niet de originele acteur-racer. Wat dat betreft was hij namelijk schatplichtig aan James Dean, die op tragische wijze om het leven kwam in en Porsche 550 Spyder. De Rebel zonder doel was op dat moment nog maar 24 jaar oud.

Op het moment van de noodlottige crash had James zijn 550 Spyder nog maar negen dagen in zijn bezit. Toen hij de Little Bastard kocht, ruilde hij er zijn 356 Speedster op in. Die Speedster was extra bijzonder doordat ‘ie voorzien was van een 1500-Super motor met het nummer P-41014. James’ Speedster was naar verluidt de eerste met deze krachtbron onder de kap. De ster kocht de auto in het voorjaar van 1955 bij Competition Motors in Hollywood.

De auto is opgedoken dankzij een Facebook-groep geweid aan vroege Porsche 356jes. Een zekere Bernard Moix claimt dat de eigenaar de auto als ‘project’ heeft gekocht in Frankrijk en dat het ding twintig jaar stil heeft gestaan. Zo blijkt maar weer: loop eens een schuurtje in, je weet nooit wat je daar aantreft.



