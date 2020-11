Vernieuwde Audi SQ2 is groener dan ooit - Autoblog.nl

Dat bedoelen we letterlijk, want de vernieuwde Audi SQ2 kan namelijk heel erg groen zijn.

Een vreemde eend in de bijt is het wel, de Audi SQ2. Aan de enerzijds is het een guitige, hippe en representatieve crossover met bescheiden afmetingen. Aan de andere kant is het ook een bommetje. We zijn heel erg benieuwd naar de persoon die het nodig achtte om 300 pk in een Audi Q2 te bestellen.

Wet van Wouter

Aan de andere kant, de Audi SQ2 is gebouwd volgens de Wet van @Wouter. Elke auto wordt beter van 100 pk extra. En in dit geval 150 pk of 175 pk extra, daar de meeste Q2’tjes een bescheiden 1.4 TSI onder het vooronder hebben. De Q2 is onlangs gefacelift, nu is het tijd voor de vernieuwde Audi SQ2.

Aandrijflijn vernieuwde Audi SQ2

We beginnen meteen met het belangrijkste onderdeel, de aandrijflijn. Die blijft (gelukkig) hetzelfde. De motor is de EA888 tweeliter viercilinder met enorme turbo, goed voor 300 pk en 400 Nm. Audi spreek zelf van ‘quattro-vierwielaandrijving’, maar dat is niet helemaal waar. De Q2 en SQ2 staan op het MQB-platform en die maken gebruiken van een Haldex-systeem. Dat betekent dat in principe de auto voorwielaangedreven is, en eventueel 50% van het koppel naar de achterwielen gestuurd kan worden indien nodig.

Prestaties

De vernieuwde Audi SQ2 komt overigens meer dan uitstekend van zijn plek. Van 0-100 km/u sprinten is in 4,9 seconden achter de rug, dezelfde tijd die Audi RS4 (B5) destijds nodig had. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. De motor voldoet nu aan de strenge Euro 6 AP-norm. Een zeventraps S Tronic automaat met dubbele koppeling is standaard.





Kenmerken vernieuwde Audi SQ2

Dan de uiterlijke kenmerken van de rappe crossover. Je kan de vernieuwde Audi SQ2 herkennen aan de nieuwe Matrix LED-koplampen (standaard). Het makkelijkste kun jee de auto herkennen aan de sleuven tussen de motorkap en de Single-Frame grille. Oh, en deze nieuwe groene lak (Apple Green) is nieuw voor deze extra snelle Q2.









Hoogwaardiger

Volgens Audi is het interieur van de opgefriste crossover hoogwaardiger dan voorheen. Dat is goed nieuws, want het pre-facelift model had een wat goedkoop ogend interieur met veel harde plastics. Hopelijk is dat nu aangepast. Bij een instap-Q2 kan het eigenlijk al niet, maar een SQ2 is aanzienlijk prijziger. Over de prijzen van de vernieuwde Audi SQ2 gesproken, die worden binnenkort bekend gemaakt. De auto is te bestellen in december 2020 en zal begin 2021 gelverd worden.