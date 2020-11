Elektrische Ford F-150 EV nú al enorm populair - Autoblog.nl

Willen mensen wel een Tesla Cybertruck? Of liever een vertrouwde Ford F-150 EV?

“Hou mij tegen, hou mij tegen”. We kennen het soort ‘gevechten’. Veel geblaat en weinig wol. Op dit moment zijn er een paar hele grote spelers op de markt die bezig zijn met een elektrische pick-up.

Die combinatie is een beetje opmerkelijk. Juist de pick-up rijder zweert bij zijn V8, de bijbel en het recht om een paar shotguns op de bijrijdersstoel te hebben. Dat is ook nog eens heel begrijpelijk, zeker tussen in de zuidelijke staten ben je enorm op jezelf aangewezen door alleen al de enorme afstanden.

Elektrische pick-up

Maar toch, de elektrische pick-up moet de conventionele truck-bestuurder over gaan halen. Tesla (Cybertruck), Rivian (R1T) en GMC (Hummer EV) zijn op dit moment bezit met een elektrische truck. De Tesla en Rivian zijn nog concept-modellen die dat stadium (waarschijnlijk) nog niet ontgroeid zijn. Het is nog afwachten wanneer deze af zijn en daadwerkelijk geleverd gaan worden.

De nieuwe Hummer moet aan het einde van volgend jaar komen. Maar er is nog een grote speler: Ford. Wellicht dat de traditioneel ingestelde pick-up klant liever een vertrouwde auto heeft dan een futuristisch ruimteschip om graancirkels mee te gaan bekijken.

Elektrische F-150

Zonder dat iemand wat gehoord of gezien heeft van de elektrische F-150, heeft Ford nu al besloten om de productie flink te gaan verhogen. De geplande productie wordt namelijk verdubbeld. Ford pompt 700 miljoen dollar extra in het project en is bezig met 200 extra banen te creëren.

Wat het aanvankelijke plan was qua productie, wordt dan niet vermeld. Wel geeft Ford aan dat het absoluut geen geld wil verliezen op hun EV-projecten. Nt als met hun andere auto’s is het de bedoeling dat er gewoon geld mee verdiend kan worden. In Europa is de elektrische Ford Transit de belangrijkste bedrijfswagen zonder directe uitstoot.

USP F-150 EV

Ondanks de kritiek van Elon Musk op alle pickups (ze lijken teveel op elkaar), zou dat juist het USP van de F-150 kunnen zijn. Niet iedereen wil een EV-statement maken. Denk aan de Prius, toen de Auris/Corolla met dezelfde techniek beschikbaar was, daalden de verkoopcijfers van de futuristisch ogende hybride.

Het is nog wel even wachten op de Ford F-150 EV: in 2022 moet deze op de wegen rondrijden. Het gaat in elk geval een interessante strijd worden tussen de Cybertruck, Hummer, Rivian en Ford.

