Vernieuwde Kia e-Soul brengt je 452 kilometer ver

Puike actieradius.

Gaat 2019 het jaar van de betaalbare elektrische auto’s worden met een fatsoenlijke actieradius? Kia doet in ieder geval zijn best. De e-Soul kenden we natuurlijk al, maar de Koreanen hebben de elektrisch hatchback opgefrist voor het nieuwe modeljaar. Het goede nieuws is dat de vernieuwde e-Soul je verder brengt op een lading.

De vernieuwde Kia e-Soul komt in twee smaakjes op de markt. Met een 39.2 kWh batterij en met een 64 kWh batterij. De accu’s brengen je niet alleen verder, het koppel is ook tot 39 procent toegenomen. De 39.2 kWh batterij is gekoppeld aan een 136 pk en 395 Nm sterke elektromotor. De actieradius bedraagt 277 kilometer. De acceleratie naar 100 km/u neemt 9,6 seconden in beslag.

Is dit niet voldoende dan is er de 64 kWh batterij. Deze variant kent een actieradius van 452 kilometer. De elektromotor levert 204 pk en eveneens 395 Nm koppel. De e-Soul 64 kWh doet 0-100 in 7,6 seconden. Beide varianten ondersteunen DC-snelladen. Met een 100 kW DC snellader kan de batterij van 20 procent naar 80 procent laden in 42 minuten. De techniek klinkt wellicht bekend in de oren. De e-Soul beschikt namelijk over dezelfde aandrijflijn als de Kia e-Niro en Hyundai Kona Electric.

Kia neemt de vernieuwde e-Soul mee naar Genève volgende week. Info met betrekking tot de prijzen volgen later, de elektrische auto komt dit kwartaal nog op de markt. De Nederlandse introductie is in de tweede helft van 2019.