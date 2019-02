Hier is de Corolla volgens GAZOO Racing

Klinkt veelbelovend he?

Met de Supra laat Toyota zien niet alleen een merk voor babyboomers te zijn. Toen de Japanners lieten weten de Corolla-naam af te stoffen, was er ook hoop voor een heftigere variant voor liefhebbers van leuk sturen. Toyota kondigt nu de Corolla GR Sport aan, maar ga nog niet op je stoel staan en hang zeker de Japanse vlag niet uit.

De benaming geeft hoop, helaas is de memo niet goed begrepen. Het uiterlijk is dik in orde, maar aan de aandrijflijn heeft Toyota niets gedaan. De Corolla GR Sport herken je aan een dikker uiterlijk, met onder meer zijskirts, een diffuser en 18-inch velgen. Verder beschikt de hatchback over privacy glass achter en een bi-tone kleurtje.

De hybridemotoren hebben geen pep gekregen. Dit betekent dat je de Corolla GR Sport kunt bestellen als 1.8 Hybrid met 122 pk of de 2.0 met 180 pk. De Corolla GR Sport is zowel als hatchback als station te krijgen. Het is het tweede GR Sport-model van Toyota, eerder kwam het merk al met de Yaris GR Sport.

De Corolla GR sport beleeft zijn debuut op de Autosalon van Genève. Naast deze Corolla in een te groot jasje stelt Toyota ook de Corolla TREK voor. Dat is geen variant voor mensen die altijd honger hebben, maar een variant met onder meer extra bagageruimte en meer bodemvrijheid.