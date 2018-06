Volledige elektrische Hyundai KONA heeft een prijs

De SUV komt later dit jaar op de markt en nu is de prijs bekend.

De KONA is een alleskunner. De SUV is er met een conventionele aandrijflijn, maar komt ook als volledige elektrische auto op de markt. De Zuid-Koreaanse autobouwer heeft de prijzen van deze elektrische SUV gecommuniceerd.

De KONA Electric scoor je vanaf 39.195 euro. Het topmodel van de SUV heeft een actieradius van 482 kilometer met een 64 kWh-batterij. Het topmodel zal ook voorlopig als enige verkrijgbaar zijn aan de hand van drie uitrusting pakketten. In 2019 komt er ook een goedkopere versie op de markt met een 40 kWh-batterij.

Met de 64 kWh-batterij snelt de KONA Electric in 7,6 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 167 km/u. Qua vermogen komt de elektromotor uit op 204 pk en 395 Nm koppel. De KONA Electric verschijnt in augustus 2018 bij de dealer. Voorlopig is dat enkel de Premium-variant, die 44.995 euro gaat kosten. De goedkopere KONA Electric Comfort (39.195 euro) en KONA Electric Fashion (41.495 euro) volgen, net als de 40 kWh-batterij, in 2019.