Rekenfout, oeps! Rijbereik Kia e-Niro is géén 485 km

Nee, lekker dan.

Het is toch wat. Reserveer je een volledig elektrische auto om zijn indrukwekkende actieradius, blijkt er maanden later geen worst van de cijfers te kloppen. Dit is vandaag het lot van toekomstige Kia-eigenaren, nu de Koreaanse autofabrikant bekend heeft gemaakt dat er tijdens de testprocedure van de e-Niro een rekenfout is gemaakt, waardoor het rijbereik afwijkt van de voorgeschreven cijfers.

Eeuwig zonde, want bij introductie van de Kia e-Niro waren we juist hartstikke lyrisch over de Koreaanse elektrokar. Bijna 500 kilometer aan theoretisch rijbereik, en dat volgens de nieuwe, accuratere WLTP-testcyclus? Dat zijn cijfers waar menig autofabrikant een puntje aan kan zuigen. Zelfs Audi, dat maandenlang geheimzinnig deed in aanloop naar de onthulling van de e-tron, wist dergelijke cijfers niet te bereiken. De elektrische SUV uit Ingolstadt komt volgens dezelfde testcyclus ‘slechts’ 400 kilometer ver. Of is daar misschien ook een fout gemaakt?

Enfin, Kia moet vandaag in ieder geval met de billen bloot, want in een persbericht schrijft het merk dat er dus een rekenfout is gemaakt tijdens de testprocedure van de e-Niro. Volgens de automaker heeft de toezichthoudende instantie, en dus niet Kia zelf, de e-Niro te lang aan de tand gevoeld in de stad. Hierbij heeft de auto minder hard hoeven rijden en daardoor minder energie verbruikt, waardoor de actieradius in de brochure niet overeenkomt met de werkelijkheid. In plaats van 485 kilometer voor het 64 kWh-model, ligt het rijbereik van de e-Niro 30 kilometer lager – 455 kilometer, om precies te zijn. Hetzelfde geldt overigens voor het 39,2 kWh-model; volgens Kia moest deze Niro 312 kilometer kunnen rijden, maar nu blijkt dat slechts 289 kilometer te zijn.

Gelukkig is Kia wel zo netjes om contact op te nemen met de klanten die in de tussentijd een e-Niro hebben besteld. Dit is overigens nog een flink aantal, want naar verluidt betreft het hier meer dan 3.000 mensen. In alle gevallen gaat het om het 64 kWh-model, daar de mindere versie pas eind volgend jaar op de markt moet komen.