BMW-bron spreekt over M2 CS met 445 pk

De M2-lijn is nog niet klaar.

Mede door zijn formaat is de M2 één van de meest geliefde M-producten van dit moment. Wel de M2 Competition nemen, want daar zit tenminste een ekte M GmbH-motor onder de kap. Als je nieuw gaat shoppen heb je overigens geen keus, de M2 Competition is de enige M2 die je gloednieuw bij BMW kunt kopen. Over deze variant gesproken. Zoals je wellicht weet werkt BMW op de achtergrond aan nog heftigere M2 en een bron claimt op Bimmerpost de nodige informatie te hebben over dit nieuwe model.

De M2 CS gaat verder waar de M2 Competition is gestopt. De S55 3.0 zes-in-lijn turbomotor gaat van 410 naar 445 pk. De gepeperde M2 CS komt standaard met een carbon dak en een uniek interieur. Klanten krijgen volgens de bron keuze uit een handgeschakelde versnellingsbak of de DCT-automaat. De M2 CS zal te bestellen zijn in de kleuren Black Sapphire, Alpine White, Hockenheim Silver en Misano Blue.

Enkele opties zijn een alcantara sportstuur, een alcantara interieur en carbon keramische remmen. De lancering van de M2 CS zou later dit jaar zijn. Een strategische keuze van BMW, want de opvolger van de M3 en M4 moet dan nog aangekondigd worden. Daarmee zit de M2 CS qua vermogen niet in het vaarwater van zijn inmiddels uitgefaseerde grotere broers. Bovendien krijgt de nieuwe M3/M4 waarschijnlijk minimaal 480 pk.

Helaas is er geen woord gerept over (serieuze) gewichtsbesparing. Dit verklaart mogelijk ook de naam CS en niet de keuze voor CSL. De M2 is een sportauto die het niet zou misstaan om op dieet te gaan. Jammer genoeg lijken ze daar bij BMW M anders over te denken.