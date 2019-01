Dit kunnen we verwachten van de nieuwe Flying Spur

Tot ziens, frontoverhang!

Het was een bijzondere auto, die eerste Continental Flying Spur. Bentley had natuurlijk al de Continental GT coupé en de Continental GTC cabriolet. Daar kwam een sedan versie bij, de Flying Spur. De auto was daarmee een concurrent voor de duurdere 7 Series en S Klasses. We noemden de auto ‘bijzonder’ en dat is niet positief bedoeld. De auto wordt namelijk niet mooi oud. De Continental GT heeft nog een fraaie daklijn, maar de Flying Spur niet. De auto ziet er meer uit als een parodie op een Bentley dan een echte Bentley.

Het was natuurlijk ook niet een echte Bentley. Het was immers in technisch opzicht een Volkswagen Phaeton. Dat is ook te zien aan de restwaarde, want je koopt ze tegenwoordig voor een appel en een ei. De Continental Flying Spur heeft altijd een W12 motor met minimaal 560 pk, da’s dan wel weer leuk. In 2013 werd de auto gefacelift en ontdaan van de naam ‘Continental’. Dat heeft de auto veel goed gedaan, want het was absoluut een fraaiere auto geworden, ondanks grotendeels dezelfde techniek.

Nu is het dan tijd voor nummer 2, of 3, net hoe je het bekijkt. We kunnen veel positieve dingen verwachten van Bentley’s meest compacte sedan. Ditmaal staat de Flying Spur namelijk op het platform van de Porsche Panamera. Dat brengt een gigantisch voordeel met zich mee. De nieuwe Flying Spur zal een stuk fraaier worden. Met dank aan @johnporsche1958, die nieuwe Flying Spur tegenkwam in Duitsland.

De voorwielen staan nu veel verder naar voren, net als bij de nieuwe Continental GT. Bij de vorige Flying Spur hing de motor vóór de voorwielen, nu sis dat minder het geval. Tussen de voorste wielkast en de voordeur zit nu daadwerkelijk wat ruimte. Ook de daklijn lijkt nu veel vloeiender te zijn dan voorheen. Minder rechttoe, rechtaan, maar juist een fraaie aflopende lijn.

Qua aandrijflijnen kunnen we indrukwekkende doch bekende techniek verwachten. Uiteraard komt de nieuwe W12 met directe benzine injectie ook naar de Flying Spur, evenals de bekende 4.0 V8 motoren. Opmerkelijk is de komst van een hybride model, dat voorzien zal zijn van ‘slechts’ een V6. Bentley moet met zijn tijd meegaan (zo goed gaat het namelijk niet) en een hybride hoort daar gewoon bij. Ga er maar van uit dat de techniek gepasseerd zal zijn op de Panamera e-Hybrid, je kan het slechter treffen.

Wen er overigens maar aan dat Bentley ook groener gaat worden. De Flying Spur zal de laatste nieuwe Bentley zijn met zoveel ‘ouderwetse’ techniek. Bij alle Bentley’s die hierna gaan volgen, zal elektrificatie een veel grotere rol gaan spelen. Eigenlijk is dat helemaal niet erg. Van een Bentley verwacht je een enorm hoog gewicht, gigantisch veel koppel en een stille motor. Dat gaat dus uitstekend samen.