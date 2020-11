Prijs Kia Sorento plug-in hybride bekend - Autoblog.nl

We weten wat de prijs is van de Kia Sorento plug-in hybride.

In 2002 maakte Zuid-Korea tweemaal diepe indruk. Zowel op het nationale elftal als de Kia Sorento konden de Zuid-Koreanen trots zijn. De Kia Sorento was een behoorlijk forse SUV met een vriendelijk prijskaartje. Dankzij het ladderchassis, de vierwielaandrijving en de lage gearing kon je in het terrein er ook daadwerkelijk mee uit de voeten.

CO2-taks

Naarmate de jaren volgden, werd de Sorento verfijnder en beschaafder, maar ook prijziger. Niet zozeer omdat ze bij Kia de auto enorm veel duurder maakten, maar vanwege de CO2-taks van de fiscus. Daarom waren we met smart op het wachten op de Kia Sorento PHEV (er is ook een gewone Sorento Hybrid). Niet omdat je er subsidie op krijgt (dat valt ernstig mee), maar vanwege het feit dat je niet zoveel BPM-boete betaalt bovenop de vraagprijs (inclusief BTW).

Prijzen Kia Sorento plug-in hybrid

De auto werd een tijdje geleden al aan ons voorgesteld, nu zijn het de prijzen die ertoe doen. En dames en heren, we hebben de prijs van de Kia Sorento plug-in hybrid. De auto is er vanaf 49.595 euro. Voor dat geld krijg je de Kia Sorento plug-in hybrid ComfortLine. Om het overzichtelijk te maken, hebben we alle prijzen voor je op een rijtje gezet:

Sorento PHEV ComfortLine | 49.595 euro

Sorento PHEV DynamicLine | 52.595 euro

Sorento PHEV DynamicPlusLine | 55.595 euro

Sorento PHEV ExecutiveLine | 58.595 euro

De verschillen tussen de uitvoeringen kun je lezen in ons Sorento prijzen artikel.

Specificaties Sorento PHEV

De aandrijflijn is een combinatie van een 1.6 T-GDI viercilinder benzinemotor en een elektromotor. De 1.6 levert een maximum vermogen van 180 pk en een maximaal draaimoment van 265 Nm. De elektromotor is goed voor 91 pk en veel belangrijker: 304 Nm dat zo ongeveer per direct beschikbaar is. Omdat de elektromotor en benzinemotor niet tegelijkertijd hun maximale vermogenen koppel leveren, kun je de waarden niet simpelweg bij elkaar op tellen.

Het maximale systeemvermogen is 265 pk en het maximale systeemkoppel is 350 Nm. De elektrische motor wordt voorzien van joules door een 13,8 kWh-accupakket, waarmee het mogelijk moet zijn om 51 kilometer puur elektrische te moeten kunnen rijden. De Sorento PHEV heeft altijd vierwielaandrijving en een automaat. Maximaal kan de auto 1.500 kg trekken.

Prijzen concurrentie Kia Sorento plug-in hybride

Nu de prijzen van de Kia Sorento plug-in hybride bekend zijn, kijken we meteen naar wat de concurrentie vraagt voor soortgelijke waar. Dan kunnen we zien dat de Kia vrij uniek is. Qua prestaties is het niet spectaculair, maar je krijgt voor 50 mille een grote en relatief complete auto.

De Sorento plug-in hybride als DynamicLine heeft zeven zitplaatsen en dat is vrij uniek. Alleen de fullsize PHEV-monsters als de Q7, X5 en Range Rover bieden zeven zitplaatsen. De Ford Explorer PHEV ST-Line komt er nog het dichtste in de buurt, maar is aanzienlijk duurder ( 77.910 euro) en met 457 pk en 825 Nm ook veel krachtiger.

Net als andere Kia’s komt de Sorento plug-in hybrid met 7 jaar garantie of 150.000 km. De eerste Sorento PHEV’s komen in Q1 van 2020 naar Nederland.