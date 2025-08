De goedkoopste Corvette C8 van Marktplaats, wat kost dat nou?

Da’s wel een goeie vraag toch? Wat de goedkoopste Corvette C8 kost op Marktplaats.

Goeienavond. Er was niet zoveel nieuws vandaag, tenzij je het over komkommers wil gaan hebben, dus wat kon ik anders doen dat een beetje op Marktplaats scrollen? Beetje kijken of er een goedkoop dressoir te vinden is, kijken wat een Jetski tegenwoordig kost en natuurlijk auto’s.

En toen viel mijn oog op de Corvette C8. Da’s de nieuwste, weet je nog? Die met de motor achterin en daarom dat korte neusje. En standaard met een open dakje, woehoe! En bizar snel gaat voor de prijs. Leuke auto vinden wij, maar wat kost de goedkoopste op Marktplaats?

Goedkoopste Corvette C8 van Marktplaats

Nou, laten we je meteen even uit de illusie halen dat zo’n ding goedkoop is. Een Corvette C8 krijg je ook tweedehands niet voor minder dan 139.950 keiharde euro’s. Best een boel ja. Maar deze auto komt wel van een liefhebber, zo lazen we in een mailtje van Harold.

Hij zei ons namelijk dat deze Corvette C8 op Marktplaats van dezelfde eigenaar is als van deze auto. De blauwe Mercedes AMG GT inderdaad. Een ontzettend chique verschijning en destijds ook de goedkoopste van Marktplaats.

Na de AMG GT kocht deze petrolhead dus de Corvette C8. Iets minder stijlvol, maar wel dik. En snel. De 6,2 liter V8 die in deze Corvette zit, levert namelijk 502 pk. Van 0 naar 60 mijl doet hij in 3 seconden. Erg snel ja. Hij heeft net 50.000 kilometer onder de wielen en hij kost zoals gezegd dus net geen 140.000 euro.

Een smak geld, maar daar krijg je wel wat voor. Onder meer een lift-systeem voor drempels, het Z51 Pakket, de Sportuitlaat met kleppen, de GT2 Sportstoelen met verwarming + koeling en Vossen wielen met Michelin banden. En het leukste? Je kunt hem op afstand starten, zodat iedereen zich het rambam schrikt als ze in de buurt staan.

Leuk? Ga dan naar Marktplaats en word de volgende eigenaar van de goedkoopste Corvette C8 die daar te vinden is. Wel even laten weten als je hem hebt gekocht hè?