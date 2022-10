Derde generatie GR86 gaat komen, met meer power!

En die zal meer met zijn tijd meegaan. Dat maakt de derde generatie GR86 wel iets minder leuk.

Het is de auto voor de echte liefhebber, de Toyota GR86, daarvoor bekend als Toyota GT86. Net als bij de Mazda MX-5 zijn er mensen die zeggen dat de auto meer vermogen nodig heeft, maar dan mis je het complete punt van beide auto’s.

Juist omdat er geen grote zware motoren leverbaar zijn, betekent het dat het gewicht (en dankzij de achterwielaandrijving ook de gewichtsverdeling) optimaal zijn. Ook is de auto betaalbaar. En ja, een Volkswagen Golf GTI of Honda Civic Type-R zijn praktischer en sneller, maar dat zijn gewoon opgewaardeerde hatchbacks, terwijl de MX-5 en de GR86 raszuivere sportwagens zijn. Een atmosferische motor, achterwielaandrijving, handbak en een laag gewicht. Dat deze auto’s nog gebouwd worden anno 2022!

Toch een opvolger

Maar aan alles komt een einde en dus ook aan een auto als de Toyota GR86. De auto is niet meer leverbaar in Nederland (op de website van Toyota staat ‘ie niet meer vermeld).

Deze generatie is nog vrij jong en zal nog wel een tijdje mee moeten gaan, sowieso komt er over een paar jaar eerst nog een facelift. Maar het Japanse Best Car Web is al iets verder aan het kijken. Toyota is namelijk nu al bezig met de ontwikkeling van de opvolger. Er komt dus een derde generatie GR86!

Naar het schijnt gaat Toyota behoorlijk afstappen van het gedachtegoed van de GR86. Ten eerste het platform. De huidige versie staat op een unieke variant van de TNGA-bodemsectie.

De nieuwe zou komen te staan op een ingekorte bodemplaat van de Lexus IS. Daarmee zal Toyota dezelfde ‘fout’ maken als BMW. De BMW 2 Serie (Coupé) en BMW Z4 zijn voor hun formaat veel te zwaar (hoge BMI) doordat ze gebaseerd zijn op een bestaande sedan (de BMW 3 Serie in beide gevallen).

Gewicht derde generatie GR86

Gewicht gaat sowieso een dingetje worden voor de volgende GR86, want deze generatie zal hybride-aandrijving krijgen. Volgens Best Car Web is het de 1.6 liter driecilinder bromtol uit de GR Corolla die dienst gaat doen in het vooronder van de sportieve coupé. Het elektrische gedeelte van de hybride-setup is afkomstig van de nieuwe Toyota Crown.

Dit is de G16E-GTS motor die gebruikt moet gaan worden.

Het valt maar te bezien in welke vorm het klopt wat er beweerd wordt. Wel is het zo dat Best Car Web vaker komt met hele boude stellingen. Zo moest iedereen lachen dat de vierde generatie IS een 5.0 V8 kreeg en de naam IS500, iets dat uiteindelijk daadwerkelijk overigens ook gebeurde.

Daarbij is het niet zozeer de vraag of Toyota de GR86 kan behouden, maar wat ze eraan moeten veranderen om ‘m überhaupt te mogen verkopen.

