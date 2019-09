Record-Bugatti gaat in productie als “Super Sport 300+”

Het zat eraan te komen.

Al sinds de introductie van de Bugatti Chiron verwachten we meer en betere varianten van de hypercar uit Molsheim. Door de jaren heen heeft Bugatti wel nieuwe versies gepresenteerd, maar tot op heden is er nog geen overduidelijk overtreffende trap te bekennen in het wild. Eindelijk wordt hier verandering in gebracht: Bugatti heeft dit weekend namelijk bekendgemaakt dat het recordbrekende prototype in productie gaat.

Het nieuwe, buitenaards snelle model van Bugatti zal, als we de aanwezigen van het besloten evenement moeten geloven, bekend komen te staan als de Chiron Super Sport 300+ – waarbij de ‘300+’ uiteraard een verwijzing is naar de behaalde snelheid van 490.484 km/u, ofwel 304.773 mph.

Hoewel Bugatti officieel nog geen persbericht naar buiten heeft gebracht, beweert Motor1 dat de auto in een oplage van slechts 30 stuks gebouwd zal worden. Eén van deze dertig exemplaren heeft Bugatti gisteren al bij een welvarende gast weten aan te smeren, dus er zijn nog maar 29 stuks over voor internationale klanten. De auto kost 3,5 miljoen euro, exclusief belastingen.

In tegenstelling tot wat wordt geroepen over de recordauto, beschikt hij niet over honderden extra pk’s. Nee, net als de Centodieci krijgt de Chiron Super Sport 300+ een 1.600 pk sterke W16 met vier turbo’s. De snelheidswinst is niet te danken aan rauwe kracht, maar vooral aan zijn nieuwe low-drag plaatwerk. Zo heeft de recordauto een langere kont en andere delen waarmee hij gemakkelijker door de lucht snijdt.