Toyota komt met nieuw platform voor stadsgebakjes

Kom maar op met die handel.

Toyota heeft zijn platform waarop nieuwe modellen worden gebouwd deze week weer verder uitgebreid. Met de zogenaamde “TNGA-filosofie” als basis moeten de auto’s van het merk een stap omhoog zetten op twee verschillende kerngebieden: rijkwaliteit en stijl. Nadat het middensegment en de grotere auto’s van het merk overgeheveld zijn naar het TNGA-platform, zullen straks ook de kleinere modellen van het merk eraan moeten geloven.

Deze week heeft Toyota de wereld kennis laten maken met zijn nieuwe platform, in de vorm van TNGA-B. Met zijn nieuwe platform voor kleine auto’s mikt de Japanse fabrikant op een aantal verbeteringen en vernieuwingen. Zo moet het besturen van een dergelijk model “natuurlijk en vertrouwelijk” worden.

Toyota probeert deze ervaring voor zijn klanten te creëren op de volgende manieren. Allereerst wordt de stijfheid van de koets vergroot, zodat hij prettiger stuurt. Toyota doet dit op zo’n manier dat het niet ten koste gaat van het gewicht en de kosten. Reken er dus niet op dat een kleintje van het merk straks ineens veel duurder is, dat is namelijk niet de bedoeling.

Met het nieuwe platform wordt de zitpositie eveneens aangepast. In plaats van hoog en naar voren komt de bestuurder straks dichterbij de grond en verder naar achteren te zitten. Het doel is hier om de auto minder topzwaar te maken en de gewichtsverdeling bij te spijkeren. Tenslotte krijgen zulke kleine modellen een MacPherson-ophanging. Overigens is het platform modulair, wat betekent dat de eigenschappen per model nog specifieker kunnen worden bepaald.