Drugsdealers kunnen langer genieten van hun favoriete Mercedes

Goed nieuws voor drugsdealers: hun Mercedes van keuze wordt veel langer gebouwd dan origineel gepland was.

Vroeger had je de GTI-pet, maar tegenwoordig lijken ondernemende jonge nachtapothekers een andere favoriete auto te hebben, namelijk de Mercedes A-Klasse. Liefst natuurlijk in een van de twee AMG uitvoeringen, want dan kan je nog eens wegvluchten van de po-lice.

Deze boefjes zullen ‘m echter best geknepen hebben. De productie van de Mercedes A-Klasse ís al een keer verlengd en zou daarna stoppen in 2026. Een opvolger, die stond bij Mercedes niet op de kaart. Een kleine dertig jaar na introductie van de eerste A-Klasse, wilde het merk zich weer gaan focussen op de hogere segmenten. Als instapper zou je dan nog wel voor de nieuwe elektrische CLA kunnen gaan.

Das Haus keert echter terug op haar schreden. Weliswaar blijft het zo dat de productie van de A-Klasse stopt in de Duitse fabriek gelegen in Rastatt. Echter gaat de driepuntige ster nog even door met de productie van de kleinste in het Hongaarse Kecskemét.

Daar worden nu ook al A- en B-Klasses gebouwd. Echter was de bedoeling dat dit daar volgend jaar eveneens zou stoppen. In plaats daarvan plakt Mercedes er twee jaar aan vast. Pas in 2028 valt het doek nu definitief voor de baby-Mercedes, vier jaar later dan de aanvankelijke planning. Tenzij Mercedes de plannen opnieuw verandert, natuurlijk.

Best wel opvallend dat merken ‘oude meuk’ maar door blijven maken op deze manier. Nieuwe auto’s met brandstofmotoren ontwikkelen doen ze natuurlijk niet graag meer. Maar klanten bedienen die nog wel een ‘normale auto’ willen doen ze natuurlijk graag. Zo zien we wel meer ‘oude’ auto’s die lang doorgaan en/of hun derde of vierde facelift krijgen. Ben jij ook een nachtapotheker? Of heb je een andere baan doch wel een A-Klasse? Laat het weten, in de comments!