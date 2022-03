Verstappen heeft zwaar de pee in na uitvalbeurt

Na de uitvalbeurt met luttele rondjes te gaan in de race, heeft onze held Max Verstappen flink de pee in.

Het was een beetje een aparte eerste race van het seizoen vanmiddag. Aan de ene kant was er een episch duel om de leiding in de race tussen Verstappen en Leclerc. Tevens waren er daverende verrassingen in de vorm van de prestaties van Alfa Romeo en met name Haas F1. Aan de andere kant waren verschillende stukken van de race ook best wel, euhm, een beetje saai. En die auto’s zien er gewoon een beetje log uit, ook al gaan ze bijna net zo hard als vorig jaar. Toch een beetje Indycaresque haast.

Max Verstappen zal het meeste daarvan allemaal een worst zijn. De Nederlander is zoals bekend eerst en vooral geïnteresseerd in het eindresultaat. Helaas voor MV1 en zijn fans, was dat een goede oude donut vandaag. Max Verstappen was dan ook niet in een beste bui. Reeds tijdens de race baalde hij van de verschillende technische probleempjes van zijn auto en het feit dat het team hem niet liet pushen in de outlaps. Ook vlak na de race was VER van mening dat hij met snellere outlaps Leclerc had kunnen pakken. Het meest verbolgen was Max echter over de technische malheur. Bij Sky Sports F1 laat Max Emilian optekenen:

De balans was sowieso de hele race wat minder dan op vrijdag om welke reden dan ook. We hebben dus veel om te analyseren. En met snellere outlaps had ik zeker Leclerc kunnen inhalen. Maar het grootste ding is wel de betrouwbaarheid. Je kan zeggen dat je altijd een probleempje kan tegenkomen. Maar eigenlijk met zoveel data en ervaring, vind ik dat dit niet mag gebeuren. We hebben nu al een heleboel punten gemist. Het is een lang seizoen, maar ik was hier vandaag toch graag weggegaan met op zijn minst 18 punten. Max Verstappen, weet dat elk punt telt

In het verleden had Verstappen zo’n uitvalbeurt waarschijnlijk van zich afgeschud. Doch na vorig jaar, is Verstappen duidelijk vanaf race één bezig met het belang van elke race punten halen voor het kampioenschap. Deze dubbele uitvalbeurt voor Red Bull Racing, plus de kapotte moteur van Gasly, zal hem in dat opzicht zorgen baren. Gaat het vertrek van Honda dan toch zijn weerslag hebben op de resultaten? Laten we maar hopen van niet…