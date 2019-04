Verstappen miste podium dankzij uitvallen Gasly

Als 'ie Vettel wist te verschalken, uiteraard.

De Grand Prix van Azerbeidzjan was gisteren niet bijzonder enerverend of verrassend. De Mercedessen waren lekker aan het cruisen en Ferrari had zijn zaakjes niet helemaal perfect op orde. Het enige ‘spannende’ moment aan de race (voor alle mensen die sinds 2016 F1 fan zijn) was dat Verstappen aan het inlopen was op de Ferrari van Vettel.

In de kwalificatie komt de Red Bull nog te kort, maar qua racepace is het gat kleiner dan vorig jaar, zo bleek afgelopen race. Beetje bij beetje liep Verstappen in op de Duitser. Het zou erom gaan spannen of de Nederlander bij Vettel binnen een seconde kon komen. Zo ver mocht het echter niet komen, want een Virtual Safety Car sessie gooide roet in het eten. De laatste ronden wist Verstappen het gat niet meer te dichten, integendeel.

In diverse interviews laat Verstappen weten dat het kwam door de banden. Die waren tijdens de sessie afgekoeld en hij kreeg ze niet meer goed in temperatuur. Het resultaat: Vettel nam weer een kleine voorsprong. Dat klinkt heel plausibel.

Maar de baas van Red Bull, Christian Horner, laat weten dat het met name Gasly was waardoor Verstappen minder snel was. Aan Autosport vertelt de Brit dat men rustig aan wilde doen met de RB15. Gasly was uitgevallen met mechanische pech. Hoe zuur de derde P4 op rij voor Verstappen ook was, Horner wilde in elk geval de punten pakken en geen risico nemen met de laatste Red Bull op de baan. Voor de volgende race verwacht Horner een beter resultaat. Niet alleen omdat Barcelona beter ‘past’ bij de Red Bull, maar ook vanwege de geplande updates.