AMG gaat over op AWD en hybride, V12 is exit

Ze weten hun eigen feestje goed te bederven.

Vroeger was het leven zo makkelijk. Een snelle Audi had vierwielaandrijving, een snelle AMG of BMW had achterwielaandrijving. Op een gegeven moment werden de producten van Mercedes-AMG en en BMW M dermate sterk dat vierwielaandrijving wel een must was. Daarbij is vierwielaandrijving in veel markten zeer belangrijk, dus logisch dat de merken het aanbieden.

Maar het gaat verder dan dat. Het is de bedoeling dat alle modellen van AMG voorzien worden van vierwielaandrijving. Niet alleen de C- en E-Klasse, maar echt alle AMG’s. Dus ook de AMG GT sportwagen. Dat laat AMG baas Tobias Moers weten in een interview met Autocar. De reden is volgens Moers heel erg simpel: het is nu eenmaal wat de klanten willen. Bij de vorige generatie E63 AMG (W212) kon de klant kiezen tussen achterwielaandrijving of ‘4-Matic’. Volgens Moers koos meer dan 90% voor de variant met vierwielaandrijving.

Niet alleen alle sedans en stationwagon moeten eraan geloven, ook voor de AMG GT is vierwielaandrijving de toekomst. Volgens AMG is er enorm veel vraag naar een vierwielaangedreven AMG GT. Op zich niet vreemd, als je kijkt naar de concurrentie zoals de Porsche 911 en Jaguar F-Type, die ook met vierwielaandrijving leverbaar zijn. Dat vierwielaandrijving niet perse saai hoeft te zijn, bewijst de huidige E63 AMG die voorzien is van een heuse drift modus waarbij de krachten van de motor enkel op de achterwielen worden afgevuurd.

Over die krachten gesproken, daar gaat ook het een en ander veranderen. Tobias Moers geeft aan dat het binnenkort is afgelopen met de S65 AMG. Op dit moment wordt daar een ‘Final Edition‘ van gebouwd. Daarna is het over en uit met twaalfcilinders in AMG’s. In plaats daarvan zal AMG het maximaal bij acht cilinders houden. Op dit moment levert de sterkste variant 640 pk. Daar zal het ook bij blijven. De verbrandingsmotor zal geen pk méér gaan leveren in de toekomst. In plaats daarvan wordt er een elektromotor gebruikt ter ondersteuning, net zoals de Porsche bijvoorbeeld doet met de Panamera Turbo S e-Hybrid. De V12 zal overigens nog wel even leverbaar blijven in diverse Maybach-varianten.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle AMG motoren voorzien worden van een elektromotor. De ‘53 AMG‘-modellen maken op dit moment al gebruik van een 48V motor ter assistentie. Verder bevestigt Moers dat de SLC géén opvolger krijgt. Aangezien deze markt is gedecimeerd is, is dat vrij logisch. Of de C63 AMG zijn V8 behoudt, laat Moers in het midden. Grote kans dat de volgende C63 dus een zescilinder krijgt. Geniet er dus van, zo lang het kan.