Petitie tegen torenhoge parkeerkosten ziekenhuizen

Om met Hans Teeuwen te spreken: Aanpakken die gasten!

Zelden kom je er omdat je het leuk vind: een ziekenhuis. Veelal hebben de ziekenhuizen hun eigen parkeergarages. In veel gevallen worden daar kosten voor gerekend. Volgens de seniorenorganisaties KBO-PCOB rijzen juist deze kosten de pan uit. Om deze hoge kosten tegen te gaan start de organisatie met een petitie.

De directeur van het KBO-PCOB, Manon Vanderkaa, vertelt aan de NOS dat de kosten te veel uiteenlopen. Er zijn gelukkig nog ziekenhuizen waar het parkeren nog gratis is, maar in sommige ziekenhuizen wordt een uurtarief van 4 euro gerekend of moet je voor een dagje parkeren 36 euro ophoesten. Zeker voor mensen die langere tijd in het ziekenhuis verblijven hebben er last van.

In sommige gevallen zijn mensen honderden euro’s kwijt aan parkeerkosten tijdens het verblijf van een ziekenhuis van een familielid. De organisatie begrijpt dat gratis parkeren niet mogelijk is, ondanks dat ze het wel zouden willen. Om wildparkeerders weg te jagen is een bescheiden parkeertartief helaas noodzakelijk.

De seniorenorganisaties gaat de petitie aanbieden aan de NVZ (de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de Tweede Kamer. Volgens de NVZ heeft het allemaal niet heel erg veel zin. In veel gevallen zijn de ziekenhuizen niet meer de eigenaar en uitbater van de parkeerplaatsen, maar is het uitbesteed aan een parkeerbedrijf. Ook staat het ziekenhuizen vrij hun eigen beleid te bepalen.

Fotocredit: @Pinguinman18 via Autojunk.nl