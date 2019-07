Vakantie met EV: “Kleine actieradius betekent meer stops”

Nuttige informatie voor iedereen.

Nu wij Nederlanders in steeds grotere getale aan de EV gaan, stijgt ook het aantal landgenoten dat met een elektrogebakje de barre tocht naar een camping in een ver buitenland waagt. Als afstammelingen van lieden die ooit de oceanen domineerden met houten sloeps, draaien we onze hand daar uiteraard niet voor om. Zonder enige voorbereiding en louter bewapend met een rotsvast vertrouwen in eigen kunnen, laten we huis en haard achter. We zien wel wat er vervolgens op ons afkomt. Dat is pas echt avontuur…Of…Wacht, wat zeg je? Oh, er zijn instellingen en instanties die adviezen geven over op reis gaan met een EV? Ja, oké, natuurlijk, het is immers Nederland. Dom van me om dat even over het hoofd te zien.

Jawel! De ANWB en de toko AutoMotivate: Kenniscentrum Elektrische Mobiliteit hebben wat onmisbare kennis in de aanbieding die je niet kan ontberen als EV-rijdende vakantievader (m/v). Je vindt ze in de webshop naast de rubberen stoeptegels. Zo zijn er handige tips over laadpalen, zoals het gebruik van apps om laadpalen te lokaliseren en het meebrengen van de juiste passen om ze te laten werken. Soms werken Nederlandse passen namelijk niet. Op zich wel goed om te weten.

Het goud zit ‘m echter in de tips over de actieradius van EV’s. Die blijft namelijk het grote ‘struikelblok’. Bereid je voor om volledig weggeblazen te worden, want hier komen de inzichten waar je wellicht nog geen rekening mee had gehouden:

De actieradius wordt kleiner als het koud is.

De actieradius wordt ook kleiner als het heel warm is.

Bergen en zware belading verkleinen de actieradius.

Als je een gewone stekker meeneemt, kan je in ieder geval altijd daar nog je auto mee opladen.

De échte top tip moet dan echter nog komen. Komt ‘ie: voor auto’s met een lage actieradius, wordt de reis een lange exercitie vanwege de vele stops. Dus dan weet je dat vanaf nu (via ANP).

Serieuze noot: mocht je nuttige info willen hebben over vakanties met een EV, lees dan het reisverslag van Hilda over een roadtrip met een Tesla Model 3. Als de EV in kwestie tevens je leasebak betreft, lees je HIER meer over bijtelling en vakantie.