Dit kost de nieuwe Opel Movano

De Duitse autobouwer heeft van deze vernieuwde bedrijfsauto de prijs bekendgemaakt.

Opel heeft de Movano in het nieuw gestoken. Voor het eerst komt het model met zijn onder meer zijwindassistentie, LED-dagrijverlichting, een radio met afstandsbediening, Bluetooth en een USB-poort. Verder nieuw aan dit model is de achteruitkijkcamera met dodehoek waarschuwing. Met dit soort grote bedrijfsauto’s is het lastig kijken wie of wat er zich achter de auto bevindt. Zo’n systeem kan goed helpen.

De fabrikant heeft de Movano voorizen van nieuwe dieselmotoren met turbo. De 2.3-liter diesel zal verkrijgbaar zijn met varianten van 131 tot en met 180 pk. Het vermogen is 5 tot 10 pk toegenomen in vergelijking met het oude model. Het koppel met 20 tot 40 Nm. De diesels komen standaard met een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Een automaat is optioneel, maar komt pas in een later stadium beschikbaar. De Movano is een voorwielaandrijver. Achterwielaandrijving is een optie op de zwaarste varianten. Net als een limited-slip differentieel.

De Opel Movano komt met vier lengtematen, drie hoogtematen en is zo af fabriek in meer dan 150 varianten te verkrijgen. Prijzen beginnen bij 25.549 euro exclusief BTW en BPM. Voor dat geld krijg je een instapmodel met een maximaal toelaatbaar gewicht van 2.800 kg. Voor de variant met een maximaal toelaatbaar gewicht van 2.800 kg ben je 27.149 euro (exclusief BTW/BPM) kwijt. Orders voor de nieuwe Opel Movano kunnen vanaf heden geplaatst worden, de bedrijfsauto verschijnt in september op de markt. Andere bedrijfsauto’s van het merk zijn de Vivaro en Combo.