Verstappen over Perez: “Niet mijn probleem”

Max Verstappen laat zich uit over teammaat Sergio Perez.

Ja, dit jaar moest het dan gaan gebeuren voor Sergio Perez. Na twee jaar er een beetje inkomen bij Red Bull Racing, zou hij Max Verstappen keihard gaan aanpakken. In het begin van het seizoen lukte het nog een beetje. De Mexicaan pakte twee zeges en zat qua pace dicht in de buurt van VER. In Melbourne was er al een klein zepertje met P6 na een mislukte kwalificatie. Maar in de andere races pakte Sergio podia en dus was het op papier close. Vader Perez trok zelfs al vergelijkingen met Prost en Senna.

Maarrrr…De afgelopen races, ging het helemaal mis. In Miami eigenlijk al, hoewel Perez daar nog wel tweede werd. Op race pace werd hij echter voor het eerst dit seizoen geheel afgedroogd door Max, die vanaf P9 de race won. In Monaco, waar Perez als stratencircuit-expert goede kansen werden toegedicht, gooide hij het geheel onnodig weg in Q1. De race was een foutenfestijn van jewelste. En die lijn trekt Sergio opeens door.

In Spanje was het weer een exit voor Q3 met een ‘herstel’ tot P4 in de race. Dan heb je ineens 53 punten achterstand in het WK en weet je dat er geen marge is voor verdere ongein. Maar gisteren gebeurde het gewoon weer. Voor de derde keer op rij haalde PER de laatste kwalificatie sessie niet, in wat toch duidelijk de beste auto van het veld is. Max was in de andere RB19 oppermachtig.

Waren er excuses? Ja, die zijn er altijd. De timing van de bandenkeuze was abominabel voor PER in Q2. Maar ja, die calls moet je ook maken en bovendien: je hebt veruit de beste auto. Geen risico, rondje rijden, tijd op de klok zetten, in principe klaar. Q3 hoort het domein te zijn waar de druk er pas opkomt in een Red Bull. Kortom, Perez is het even helemaal kwijt.

Teamgenoot Max Verstappen, geeft er echter niks om. Natuurlijk is het lekker als Perez ook wat puntjes pakt voor het constructeurs-WK. Maar in klassieke stijl laat Max weten dat hij zich vooral met zichzelf bezig houdt:

Nee, daar ben ik niet mee bezig. Ik heb het al druk genoeg om aan mijn eigen kant van de garage alles op orde te krijgen. Daar besteed ik al mijn aandacht aan. Als ik er vandaag niet was geweest, dan zag het er nu heel anders uit voor het team. Het team moet daar misschien mee bezig zijn, maar dat moet je aan hen vragen. Ik was gister druk bezig om de auto beter voor elkaar te krijgen, dus dan ga je er zeker niet over nadenken. En ook nu niet. Ik ga zo gewoon lekker terug naar het team, drink een Red Bull, heb een meeting. Daarna ga ik gelijk naar mijn hotel en lekker douchen. En dan vind ik het wel prima. Het is niet mijn probleem. Max Verstappen, leeft het goede leven

