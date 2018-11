Vergelijking: McLaren F1 vs. Speedtail

Een bewezen gigant tegenover een potente nieuweling: hoe wegen deze Britten tegen elkaar op?

De officiële onthulling van de McLaren Speedtail ligt alweer even achter ons, maar nog altijd houdt de auto me in zijn greep. Het totaalpakket is veelbelovend, maar of de Speedtail daadwerkelijk zijn stempel zal weten te drukken, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. De F1, daarentegen, hoeft zichzelf niet meer te bewijzen. Bijna een kwarteeuw na zijn debuut steelt het wonder uit Woking nog dagelijks de harten van autoliefhebbers. In dit artikel zoeken we uit of de nieuweling zich kan meten met zijn voorvader.

Ter verduidelijking: bij de afbeeldingen vind je bovenaan de McLaren F1. Daaronder staat de McLaren Speedtail.

Exterieur

Tussen de geboorte van de F1 en de Speedtail past een volgroeide, 24-jarige adolescent. Ten tijde van de onthulling van de F1 was Zack de la Rocha, op dat moment 24 jaar oud, bijvoorbeeld net aan het genieten van het succes van zijn album ‘Killing in the Name‘. Tegelijkertijd was 1994 hét jaar dat de wereld een lading goede rockalbums voor de kiezen kreeg van Soundgarden, Oasis en GreenDay. Nirvana, dat in 1991 net als de Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam en Metallica iconische platen lanceerde, bracht in het jaar dat Kurt Cobain overleed nog het legendarische livealbum MTV Unplugged in New York uit. Het contrast met vandaag kan niet groter zijn. Destijds kreeg hip hop amper aandacht in de mainstream. Tegenwoordig zijn de rollen juist omgedraaid; terwijl menig poplied op een feature van een rapper kan rekenen, is rockmuziek enigszins uit de gratie van het grote publiek gevallen.

We willen maar zeggen: in 24 jaar kan veel veranderen. Zo ook op het gebied van techniek. De twee modellen van McLaren zijn hiervan het levende bewijs. In aanloop naar de officiële onthulling van de F1 werd uit de verschillende prototypes al duidelijk dat hij een grote verschuiving in de autowereld teweeg zou gaan brengen. In de basis was de auto al een aerodynamisch wonder, maar schakelde de bestuurder de actieve aerodynamica in, dan sneed hij helemaal door de lucht als een warm mes door boter. Zijn luchtweerstandscoëfficient: slechts 0.32. Dit is minder dan de allersnelste auto’s die vandaag de dienst uitmaken. Het geniale plaatwerk van de auto hangt over een monocoque die McLaren heeft gebaseerd op zijn Formule 1-auto van toen en is gemaakt van carbon fibre reinforced polymer (CFRP), een materiaal dat autofabrikanten vandaag nog veelvuldig gebruiken. Kijken we naar de exacte dimensies van de auto, dan ontdekken we dat hij betrekkelijk compact is. De auto is nog geen 4,30 meter lang en heeft een wielbasis van ongeveer 2,72 meter. Tot grote vreugde van de meeste redactieleden betekent dit dat de auto weinig overhang heeft. Overigens is de auto met zijn 1,82 meter relatief smal. Instappen is een kunst – niet in het minst dankzij de drie stoelen – want de F1 is slechts 1.140 mm hoog.





Goed, McLaren heeft op sommige punten misschien lachwekkend oude technologie in de auto verwerkt, de F1 is zelfs naar hedendaagse standaarden nog een enorm imponerende straatraket. Hierom hebben we, ondanks onze kritiek over de huidige verkoopstrategie van de Britse sportwagenfabrikant, goede hoop voor de recentelijk onthulde Speedtail. Immers, in veel opzichten is de auto de spirituele opvolger van de F1. Ondanks het optische verschil van dag en nacht tussen beide ontwerpen, herkennen we op de nieuwe Speedtail voldoende doorontwikkelde concepten. Kijken we naar de actieve aerodynamica, dan zien we bijvoorbeeld dat er gigantische stappen zijn gemaakt. Waar de F1 nog zichtbaar bewegende delen heeft, lijkt de naar een waterdruppel geschaapte Speedtail één geheel te zijn.





McLaren heeft een manier gevonden om de actieve aerodynamica nagenoeg onzichtbaar te maken. De zogenaamde ‘ailerons’ zijn geen afzonderlijke elementen. In plaats daarvan kan het koolstofvezel plaatwerk uit zichzelf bewegen, zonder dat daar een gewricht aan te pas hoeft te komen. Wanneer uitgeklapt fungeren ze als een luchtrem. McLaren heeft nog meer manieren gevonden om de auto op te schonen. De buitenspiegels hebben bijvoorbeeld plaats moeten maken voor digitale exemplaren, die tevens uitklappen. Daarnaast worden verschillende luchtwegen doorgetrokken van de voorkant van de auto tot aan de achterlichten en zijn de 20″ voorwielen voorzien van speciale deksels om de luchtstroom niet te verstoren. Qua omvang is de hij aanzienlijk groter dan de F1. Het lichaam van de Speedtail is 5,2 meter lang. Overige dimensies hebben de Britten nog niet vrijgegeven. Wel weten we dat de Speedtail eveneens flink zwaarder is dan de F1. Het leeggewicht van de auto bedraagt 1.430 kg. Dit is bijna 300 kg meer dan de F1 weegt, inclusief alle vloeistoffen.

Interieur

De McLaren F1 staat dankzij zijn geniale ontwerp en fantastische aandrijflijn (daarover later meer) niet alleen bekend als een van de meest invloedrijke supercars in de geschiedenis. Nee, ook een ietwat generiek detail van de auto is een groot aantal autoliefhebbers bijgebleven: de driezitsconfiguratie. Hoewel tamelijk krap is het een fenomenale manier om een supersportwagen te ervaren, zowel voor de bestuurder als de inzittenden. De unieke beleving doet overigens niets af aan de rijervaring voor degene achter het stuur. Door de centrale zitpositie is het voor hem/haar net alsof hij in een monoposto rijdt.

De reputatie van de F1 doet het je wellicht vergeten, maar in wezen is het huzarenstuk een verrassend comfortabele auto. Sowieso is de auto op zo’n manier geveerd dat hij niet aanvoelt als een doorgewinterd racemonster, maar ook in het interieur herkennen we voldoende features die het leven van de inzittenden aangenaam en prettig maken. Net als de allereerste Honda NSX heeft de F1 airconditioning. Daarnaast is er een audiosysteem met een CD-speler voor 10 platen en heeft de wagen verschillende opbergruimtes. Tegerlijkertijd heeft Mclaren naarstig gewerkt om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Met de weetjes van hierboven klinkt het ondenkbaar, maar toch is het zo. De Britten waren uiterst nauwkeurig in dit proces en gingen zelfs zover dat, bijvoorbeeld, de instaplijsten niet dikker dan een halve millimeter waren. Opvallender is de verhouding tussen het stuur, de zetel en de pedalen. Toekomstige eigenaren van een F1 moesten uitvliegen naar Woking om aldaar hun zithouding te bepalen, simpelweg omdat McLaren voor ieder van deze onderdelen geen plannen had ze verstelbaar te maken.





In hele simpele termen wijkt het interieur van de Speedtail weinig af van de F1. Logisch, want de Speedtail heeft dezelfde driezitsconfiguratie als zijn voorvader. Dit is echter direct het einde van de vergelijking, want het interieur van de nieuwe Speedtail is op een dusdanig futuristische manier gevormd dat hij geenszins lijkt op het jaren negentig ontwerp van de F1. Waar de F1 op enkele uitzonderingen na bijzonder kaal is aangekleed, vinden we in de Speedtail juist een overvloed aan features. In het aantrekkelijke, symmetrische pakket dat McLaren heeft geprepareerd, vinden we een viertal schermen en nog veel meer knoppen. Het meerendeel van deze knoppen bevinden zich overigens boven het hoofd van de bestuurder. Met de schermen bestuur je verschillende functies van de auto. McLaren heeft het netjes opgedeeld. Links van het stuur bepaal je de afstellingen van de auto, rechts vind je alle functies m.b.t. infotainment.

Omdat momenteel nog niet alle details over de Speedtail op tafel liggen, is het lastig te zeggen hoever McLaren is gegaan op het gebied van gewichtsbesparing. Van de McLaren F1 weten we dat de drie kopstukken, Peter Stevens (design), Gordon Murray (techniek) en Paul Rosche (motor), alles op alles hadden gezet om de bolide tot het uiterste te drukken. Dat het gewicht minder dan 1.150 kg bedraagt is dus allerminst een verrassing. McLaren zal bij de Speedtail ongetwijfeld geprobeerd hebben het gewicht zo laag mogelijk te houden, maar uit het uiteindelijke cijfer blijkt dat de wagen ongeveer evenveel weegt als een nieuwe 3 Serie.

Techniek

Net als bij bovenstaande aspecten verschillen de McLaren F1 en Speedtail aardig van elkaar op het gebied van techniek. Voordat McLaren een besluit had genomen over de definitieve krachtbron in de F1, overwogen de Britten verschillende fabrikanten. Omdat McLaren vond dat er een bewezen, betrouwbare doch zeer krachtige motor in de auto terecht moest komen, kwamen de Britten uit bij BMW. Bij de Beierse fabrikant haalden ze uiteindelijk de 6,1-liter V12 vandaan, die in de F1 niet minder dan 627 pk produceerde. Met de juiste afstelling van de handgeschakelde zesbak wist de auto het vervolgens voor elkaar te krijgen tot gigantische hoogtes te klimmen. Het geweldenaarskoppel, bestaande uit het slimme ontwerp en de krachtige aandrijflijn, presteerde het enkele jaren na de introductie om het snelheidsrecord voor productieauto’s te claimen. De bolide bereikte 386 km/u en was daarmee jarenlang de snelste auto op aarde.

Op het moment van schrijven heeft McLaren nog niet alle prestatiecijfers van de Speedtail onthuld, maar een van de belangrijkste beetjes informatie hebben we al wel in handen: het vermogen. De Speedtail heeft een vooralsnog onbekende hybride aandrijflijn die in totaal 1.050 pk produceert. Omdat de auto zich richt op de meest krankzinnige records, heeft McLaren nog geen moeite gedaan gebruikelijke informatie als de 0-100-tijd te vermelden. Dat gezegd hebbende, met zijn hybride systemen zal de Speedtail zonder meer vlotter zijn dan de atmosferische twaalfcilinder in de F1. De oude dame heeft meer dan 3,5 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken. De Britten vermelden wel de 0-300-tijd, om de concurrentie alvast de stuipen op het lijf te jagen. De Speedtail klaart deze klus in 12,8 seconden en is daarmee 7,5 seconden vlotter dan de F1. De topsnelheid van McLaren’s nieuwste wonderkind is uiteraard ook hoger, al moet hij zich nog wel bewijzen. Naar verluidt bedraagt de topsnelheid van de auto momenteel 403 km/u, tegenover de gemeten 386 km/u van de F1.

Conclusie

Beide auto’s zijn in hun eigen recht enorm indrukwekkend. Een overduidelijk verschil is echter dat de McLaren F1 inmiddels zijn naam heeft gevestigd in de geschiedenisboeken, terwijl we alleen maar kunnen afwachten hoe het verhaal van de Speedtail zich zal ontvouwen. Hoe gruwelijk intimiderend ik de Speedtail ook vind, persoonlijk acht ik de kans klein dat deze auto net zoveel impact zal hebben op de wereld als de F1 in zijn jaren heeft gedaan. Alleen de tijd zal het ons kunnen leren.