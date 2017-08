Lek legt privégegevens van 20.000 autokopers op straat

Allerlei gegevens van Nederlanders waren in te zien.

Het laatste wat je wil is dat je privégegevens op straat komen te liggen. Het overkwam 20.000 autokopers door een lek van AutoCash. Dit bedrijf is een kredietverstrekker. Ongeveer 80 Nederlandse autodealers zijn aangesloten bij het bedrijf en bieden via AutoCash een financiering aan. AutoCash is een label van Volkswagen Pon Financial Services.

Door een fout in de website van het bedrijf kon privé-informatie van duizenden Nederlandse autokopers worden ingezien. Door een getal in de URL aan te passen werden de gegevens openbaar. De gegevens zijn opgeslagen in een online portaal van AutoCash. Aangesloten autodealers bewaren hier de data van klanten. RTL Z meldt dat ze in een korte tijd de gegevens van meer dan 400 mensen konden inzien. De gegevens bestaan onder andere uit adresgegevens, rekeningnummers, telefoonnummers en maandsalarissen. Behoorlijk privé dus.

Nadat RTL Z melding heeft gemaakt werd het lek gedicht. De kwestie zal door de Autoriteit Persoonsgegevens verder worden onderzocht.