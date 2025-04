Verstappen rijdt in prototype wat jij straks gewoon kunt kopen

Max Verstappen speelde in Tokio ook even voor testrijder.

We hebben gisteren allemaal gezien hoe Max de RB21 naar de overwinning reed (of niet, dan heb je weinig gemist), maar dit was niet de enige auto die hij reed in Tokio. De viervoudig wereldkampioen reed ook nog in een elektrische SUV.

Nu is dat niet zo spannend, maar het gaat om een auto die nog niet onthuld is. Je raadt het al, het is een Honda. Max Verstappen verscheen in dit prototype tijdens een Red Bull-evenement voorafgaand aan de Grote Prijs van Japan.

Honda presenteerde deze auto – genaamd de Honda 0 SUV – in januari al op de CES in Las Vegas. Dit was al een aardig productierijp prototype, ondanks de futuristische looks. De auto waar Max in rijdt oogt nog productierijper, want deze heeft gewoon spiegels. Verder zien we heel weinig verschillen met de auto die in Las Vegas stond. Je kunt dus rekenen op een gigantische dode hoek.

De Honda 0 SUV wordt het eerste model op Honda’s gloednieuwe EV-platform. Op deze basis komt er ook nog een zeer futuristische sedan. Tenminste, Honda noemt het een Saloon, maar het is meer een rijdende computermuis.

De nieuwe elektrische SUV van Honda is geen verre toekomstmuziek: de auto moet in de eerste helft van volgend jaar al op de markt komen. In eerste instantie in de VS, maar de auto komt ook naar Europa. Je kunt straks dus gewoon de auto kopen waar Max in gereden heeft. Wie wil dat nou niet?