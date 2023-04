Meneer Max Verstappen is geen fan van sprintraces en wil kortere weekenden.

De eerste drie Formule 1-races zijn achter de rug en we kunnen nu alweer eventjes pauze houden. De eerstvolgende race, de Grote Prijs van Azrbeidzjan, vindt plaats aan het einde van deze maand. Dat is tevens de eerste race dat er een sprintrace is.

Voor de sprintrace is er een voorstel ingediend waarover de teams het heel verrassend het unaniem eens zijn. Nu is er een vrije training, kwalificatie, vrije training, sprintrace en race. Het nieuwe format wordt dan vrije training, kwalificatie voor sprintrace, sprintrace, kwalificatie voor race en de race zelf. Het voordeel is dat de coureurs iets meer risico nemen in de sprintrace omdat het geen invloed heeft op de volgende race.

Overvolle kalender

De beste Nederlandse coureur aller tijden is niet echt een fan van de sprintraces, nog steeds niet. Niet zozeer omdat hij er zelf geen zin in heeft, maar vooral vanwege de overvolle kalender. Dat laat hij weten aan Autosport:

Ik ben er totaal geen fan van. Ik denk dat als we dat allemaal gaan doen, de raceweekeinden nog voller zullen worden dan dat ze al zijn. Persoonlijk denk ik niet dat het de juiste benadering is. Het is wel begrijpelijk, ze willen elke dag extra spannend maken. Maar ik denk dat het misschien beter is om het weekend in te korten en twee dagen te hebben die je dan spannend kunt maken. We zijn nu op weg naar seizoenen met 24, 25 races. Als we die weekenden ook nog eens volproppen, heeft het voor mij geen meerwaarde meer. Ik heb daar geen lol meer aan. Max Verstappen, totaal geen fan van sprintraces.

Nu is het op zich logisch dat Verstappen niets wil aanpassen. De manier hoe het nu gaat past Red Bull wel. Extra sprintraces en extra kwalificaties kan zich ook uiten in extra schade.

Verstappen is geen fan van sprintraces, maar heeft hij een punt?

Maar heeft de Nederlander hier niet gewoon een punt? Want hoe meer races er zijn, hoe minder bijzonder of speciaal. Zeker als het ook nog eens knakige banen zijn zoals op Bahrein, Miami, Las Vegas of dat soort bananerepublieken. Daarbij is een race ook minder belangrijk. Het is vooral zaak om niet uit te vallen en consequent punten te pakken. In de jaren ’70 waren er maar 10-12 races, dus je moest ook echt je best doen om en paar races te winnen.

Enfin, laat het weten in de comments wat jij vindt: meer races en sprintraces voor deze belastingontwijkende miljonairs of wordt het nu een beetje te gek? Laat het weten, in de comments!

