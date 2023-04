Genesis gaat de G-Klasse keihard aanpakken?

Huh, wat, Genesis gaat de G-klasse van repliek dienen? Da’s wel heel erg ambitieus!

Het is misschien wel het lastigste wat er is: een luxemerk uit de grond stampen. Als je niet uit Zuid-Duitsland komt en al een aantal jaar bezig bent, kun je het wel vergeten, eigenlijk. Veel merken hebben het geprobeerd, maar faalden. Natuurlijk, in de VS zijn Acura, Infiniti en Lexus heel erg groot, maar hier in Europa lusten we het niet. Dan zijn dat de luxemerken van Honda, Nissan en Toyota die het hogerop zoeken.

Maar ook de andere methode werkt niet. Het succes van Jaguar en Maserati is immers te beperkt. Tesla? Bwoah, geen premium merk. Dat is juist keiharde middenklasse massa geworden. Nee, het meest benieuwd zijn wij naar Genesis. Dit zou namelijk weleens de grootste uitdager van de Duitse Drie kunnen zijn.

Want waar de Japanse merken nauwelijks stappen maken qua auto’s, doet Genesis dat wel. Daarbij ontbreekt het ze zeker niet aan ambitie, want ze denken aan een concurrent van Genesis voor de Mercedes-Benz G-Klasse.

Technisch kan een G-Klasse van Genesis

Nou je, ze denken eraan. Dat moeten we even in de juiste context zetten: ze denken er niet niet aan. Ja, in een interview met het Australische Drive laat Luc Donckerwolke met dubbele ontkenningen weten dat niet geen G-Klasse van Hyundai aan zit te komen.

We weten dat we het gereedschap hebben om er eentje te maken. De volgende vraag is: voldoet zo’n auto aan de vraag in alle markten? Luc Donkerwolcke, weet al dat het mogelijk is.

Heeft het zin?

Hyundai heeft namelijk een platform om een G-Klasse concurrent te bouwen. Er komt namelijk een pick-up van Hyundai aan. Die staat op het zelfde platform als de Kia Mojave. Net als de G-Klasse staan beide modellen op en ladderchassis. Dus Genesis zou in principe er ook wat mee moeten kunnen:

Het is tof om auto’s te hebben die voor prestaties ontworpen zijn, of het nu offroad of onroad is. Hoe puurder het is voor de filosofie, des te beter is het voor het design. Ik ziet niet in waarom niet. Ik kan niet zeggen dat het het niet past bij het merk. We hebben al een vastgestelde lineup met modellen. Of daar een extra losstaand model bijpast, is voer voor discussie. We moeten ons huiswerk doen om te zien of het past bij de merkwaarden. Als je een G-Klasse bekijkt, past deze vooral bij Mercedes vanwege de geschiedenis, niet vanwege diens prestaties. Luc Donkerwolke, zegt dus niet niet dat de G-klasse van Genesis er niet niet komt.

Nuance!

Dan is het nu tijd voor de broodnodige nuance. Is dit mogelijk? Zou er een G-Klasse van Genesis kunnen komen? Technisch wel, maar marketingtechnisch zien we het niet gebeuren. Dat is vooral omdat de G-Klasse van Mercedes toevallig een succes werd. In de jaren ’80 was de auto ‘gewoon’ een terreinwagen.

In de jaren ’90 kwam de luxere W463. Deze was indrukwekkend, maar toen al een beetje verouderd. Toen de ruimere, sportievere en goedkopere M-Klasse op de markt kwam, leken de langste dagen voor het model geteld. Maar uiteindelijk is het toevallig een soort evergreen geworden.

