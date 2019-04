Waarom Max Verstappen dit jaar kampioen kan worden

Het is écht mogelijk.

Ieder jaar weer roept Red Bull Racing vol overdreven goede moed dat het voor de wereldtitel zal strijden, maar sinds het einde van het V8-tijdperk blijken de kreten van het Brits-Oostenrijkse Formule 1-team weinig waarde te dragen. Hoewel het team mede dankzij de opkomst van stercoureur Max Verstappen overwegend positief heeft durven zijn over haar kansen, is het er door eigen toedoen, het tegenvallende materiaal van Renault en een soms té bevlogen Verstappen nog niet in geslaagd wederom het ultieme doel te bereiken. Toch is het goed mogelijk dat dit in 2019 zal veranderen.

We hebben dan misschien pas drie van de in totaal eenentwintig Grand Prixs achter de rug, na de ongelooflijk saaie wedstrijd in China mag het duidelijk zijn dat Mercedes vooralsnog de zaken het beste op orde heeft. De formatie uit Brackley heeft voor het eerst in zijn geschiedenis drie achtereenvolgende races afgesloten met een één-twee finish en zodoende staat het fier bovenaan het klassement. Ondanks het feit dat Mercedes niet de beste auto heeft gebouwd, heeft het team maximaal kunnen profiteren van de fouten van Ferrari.

Net als in de afgelopen jaren zit Red Bull de twee best presterende teams, Mercedes en Ferrari, ook dit jaar op de hielen. Ditmaal is de situatie echter totaal anders dan voorheen. Red Bull heeft dan nog maar één podium gescoord, het presteert in ieder geval constant. Althans, Max Verstappen dan. En dit is zo mogelijk een van de belangrijkste voorwaarden om als underdog beste uit de bus te komen.

Hoewel Red Bull ieder van zijn vier kampioenschappen te danken heeft aan de Renault-krachtbron, kon het de samenwerking met de Fransen na 2018 niet langer doorzetten. Het is natuurlijk nog maar de vraag of het team met een andere motor wél kampioen was geworden, dat de Renault-motor het zo vaak begaf tijdens de wedstrijden hielp uiteraard allerminst mee. Als we de seizoensstart van Red Bull dit jaar vanuit dan oogpunt bekijken, dan zien we dat het de juiste keuze heeft gemaakt door met Honda in zee te gaan. Waar beide coureurs in de eerste drie wedstrijden van 2017 en 2018 tenminste eenmaal door pech de strijd moesten staken, kennen Verstappen en Gasly vooralsnog een (technisch) probleemloos seizoen. Als Honda deze betrouwbaarheid gedurende het jaar kan aanhouden, dan heeft Red Bull sowieso een goede kans toe te slaan wanneer het zich in een gunstige positie bevindt.

Betrouwbaarheid is een ding, maar rauwe snelheid is minstens zo’n belangrijk aspect. Waar Honda sinds zijn terugkeer eerder weinig hoge ogen heeft kunnen gooien op beide vlakken, heeft het dit jaar overduidelijk stappen in de juiste richting gezet. Ferrari en Mercedes moet het nog voor zich dulden, de Japanners lijken Renault inmiddels ruim te zijn gepasseerd. De dubbele uitvalsbeurt van het fabrieksteam in Bahrein is hiervan het meest uitgesproken voorbeeld.

Het zal voor Red Bull een wonderbaarlijke gewaarwording zijn, want dit betekent dat het de komende achttien wedstrijden mogelijk op nog meer plekken dan gebruikelijk om de winst zal kunnen strijden. Doorgaans is het team in Monaco en Mexico de snelste, als Honda een beetje zijn best doet en het door Adrian Newey ontworpen chassis naar behoren functioneert, dan zal Red Bull wellicht ook in Oostenrijk, Hongarije, Singapore, de Verenigde Staten en Brazilië met de overwinning aan de haal kunnen gaan, of in ieder geval héél sterk kunnen optreden.

Zij die de kalender helder op het netvlies hebben, zullen ongetwijfeld in de gaten hebben dat het meerendeel van deze circuits in de tweede helft van het seizoen bezocht zullen worden. En laat dit – historisch gezien – nu juist het moment zijn dat Red Bull het beste presteert. Het team mag dan niet altijd even spectaculair aan het jaar beginnen, geregeld sluit de renstal van Dietrich Mateschitz het wél af in stijl. In 2018, bijvoorbeeld, wist Max Verstappen op Lewis Hamilton (195 punten) na de meeste punten te scoren. De Nederlander sprokkelde 144 punten bij elkaar, 13 stuks meer dan Sebastian Vettel. Als Red Bull zijn auto ook in 2019 op magistrale wijze kan blijven doorontwikkelen, dan zal Verstappen ongetwijfeld het maximale uit zijn machine trekken en ver bovenaan het rijdersklassement te vinden zijn. Toch?

Dit is een fantastisch bruggetje naar ons volgende punt: het presteren van Max Verstappen zelf. Hoeveel hij ook de hemel in wordt geprezen, in zijn eerste paar jaren in de koningsklasse waren de uitvalbeurten of tegenvallende resultaten van Verstappen ook aan hem te wijten. Zondag in Shanghai kregen we hiervan nog een perfect voorbeeld voorgeschoteld: in de haarspeldbocht aan het einde van het lange rechte stuk haalde hij Vettel moeiteloos in, terwijl hij op diezelfde plek een jaar eerder nog een potentiële overwinning vergooide. Voorbeelden zijn er te over, maar het punt is: anno 2019 lijkt de geboren Belg zijn impulsen beter onder controle te hebben en is hij, ondanks zekere uitspraken tegenover het journaille, een volwassener karakter achter het stuur. Als hij niet terugvalt in zijn oude gewoonten, dan zal ook dit zijn kansen de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1 te worden vergroten.

Binnen Red Bull is daar ook nog Pierre Gasly. Aangezien Max’ teamgenoot klaarblijkelijk nog zijn draai moet vinden, zal Red Bull er gedurende het jaar geen moment aan twijfelen de Fransman in te zetten om Verstappen een voordeel te bieden. Of Gasly nu als rijdende chicane gebruikt zal worden, collega’s als een Rouense torpedo van de baan moet rossen of met Max van positie moet wisselen om hem meer punten te bezorgen: als hij zijn stoel wil behouden, dan zal hij de rol van tweede viool zonder enige twijfel op zich moeten nemen.

Een ander hoopgevend punt dat de titelkansen van Verstappen in leven houdt, is het parket waarin Ferrari en Mercedes momenteel zitten. Bij Mercedes zagen we aan het begin van het seizoen de wederopstanding van Valterri Bottas, die de eerste race van het jaar op zeer overtuigende wijze naar zich toetrok. De Vliegende Fin is sindsdien iets minder sterk voor de dag gekomen, meer van zulke weekenden dit jaar zullen teamgenoot Hamilton absoluut koppijn bezorgen als hij zijn zesde titel wil binnenhalen. Bij Ferrari zit de vork anders in de steel, maar minder problematisch is het zeker niet. Nieuwkomer Charles Leclerc heeft in zijn vrij korte tijd bij de Scuderia aangetoond korte metten te kunnen maken met “eerste rijder” Sebastian Vettel. Als zijn auto hem niet in de steek had gelaten in de vorm van het falen van een van zijn zes cilinders, dan had de 21-jarige Monegask een fenomenaal weekend in Bahrein kunnen bezegelen met een spectaculaire eerste zege in de Formule 1. In China had Leclerc zijn teamgenoot overigens net zo goed achter zich kunnen laten, als een uitermate paniekerig Ferrari hem niet op een alternatieve strategie had gezet. Leclerc mag dan professioneel over de situatie hebben gesproken, dit seizoen zal hij het vuur aan de schenen van Vettel blijven leggen. En van dit gekibbel zal een geduldige Max Verstappen, net als hij afgelopen weekend in China deed, met een grote glimlach kunnen profiteren.

Natuurlijk is de combinatie van bovenstaande redenen geen belofte dat Max Verstappen er dit seizoen ineens als über-underdog met de wereldtitel vandoor zal gaan, maar zoals gezegd vergroot het zijn kansen ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk. En aangezien men geen wereldkampioen wordt in de eerste paar wedstrijden, durven we Verstappen en Red Bull dit jaar stiekem wel te geloven als zij zeggen voor de titel te willen strijden. Wanneer alles de juiste kant op valt, dan is het zeker niet te ver gezocht om alvast te beginnen dromen van de allereerste Nederlandse wereldkampioen der Formule 1.