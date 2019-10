Red Bull is positief: “Vijf zeges in 2019 nog steeds reëel”

Wie oh wie zou dit nu gezegd hebben bij Red Bull?

Inderdaad, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn: Jacques Villeneuve Helmut Marko. De olijke Oostenrijker liet voorafgaand aan het seizoen weten dat hij vijf zeges verwachtte voor Max Verstappen en dat de Nederlander daar tevens wereldkampioen mee zou worden. Dat laatste is inmiddels zo goed als onmogelijk geworden, maar Der Helmut heeft goede moed dat het andere deel van zijn voorspelling nog steeds bewaarheid kan worden. Voor de snelle rekenaars: MV33 heeft er tot nu toe twee binnengetikt, dus dan zouden er in de laatste vijf races nog drie bij moeten komen. Helmut vertelt zijn redenatie waarom dit nog kan lukken aan ServusTV:

Ik heb in het begin van het jaar ietwat onvoorzichtig geroepen dat we vijf zeges zouden pakken. Ik ben er echter nog steeds positief over dat we dit kunnen bereiken. Het circuit van Suzuka ligt ons wel qua layout en in Mexico hebben we de afgelopen twee jaar immers ook gewonnen.

Ook Marko moet wel erkennen dat Red Bull de laatste races ‘een beetje is teruggevallen’. Na de zomerpauze scoorde het team alleen in Sochi meer punten dan Ferrari. Dat kwam dan ook nog vooral door de uitvalbeurt van Vettel. Vóór de zomerpauze leek Red Bull juist op weg te zijn Ferrari misschien nog in te halen in het WK voor constructeurs. Om het tij te keren is Marko’s hoop gevestigd op de nieuwe brandstof van ExxonMobil die de Honda-motor vleugels moet geven vanaf de volgende race in Suzuka:

We krijgen nieuwe brandstof en die gaat veel bepalen voor de rest van het seizoen. We hopen op een significante vooruitgang van de performance.

Soortgelijke uitspraken deed Max Verstappen zelf overigens ook al met betrekking tot het nieuwe dinosap. Hoewel VER ook weer geen wonderen verwacht. Op Verstappen.nl heeft onze held het echter over een tijdwinst van één tot twee tienden per rondje:

Door de jaren heen hebben updates in de benzine bij iedere motorleverancier het meeste opgeleverd. Wij verwachten er ook wel wat van. Als we één of twee tienden kunnen winnen, is dat best veel.

Tsja, alle beetjes helpen natuurlijk, maar afgaande op de vorm van de afgelopen races hopen we dat het verschil nog ietsje groter is dan dat. Denk jij dat Helmut alsnog zijn gelijk krijgt, of verwacht je eerder dat Max al keihard zal moeten knokken om überhaupt nog op het podium te verschijnen in de rest van het seizoen?