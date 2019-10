Kijk an, is dit de nieuwe Porsche Macan?

Tadaaaa.

De Porsche Macan (rijtest) is momenteel een beetje een vreemde eend in de Porsche-bijt. Het model is nog altijd een absolute verkoopknaller en dus kaskraker voor de mannen uit Stuttgart, maar stiekem is het al een stokoud ding. De auto kwam weliswaar ‘pas’ vijf jaar geleden op de markt, maar onderhuids deelt de Macan veel techniek met de eerste generatie Audi Q5 uit -jawel- 2008. Tuurlijk heeft Porsche het nodige aangepast aan het onderstel om de kleine SUV Porsche-waardig te maken, maar toch.

De splinternieuwe Macan die voor 2021 op de planning staat wordt volgens Autocar van een hele andere orde. De Britse kwaliteitspublicatie sprak een aantal grote kahuna’s (honcho heeft zijn beste tijd gehad) binnen Porsche en ondervonden dat de Macan kort door de bocht een ‘Taycan op stelten’ wordt. Maar dat is nog niet alles, want het is nu ook duidelijk dat Porsche van plan is de volledig elektrische Macan eerst náást de conventionele variant aan te bieden. Porsche’s SUV-baas Julian Baumann meent namelijk dat sommige klanten nog niet klaar zijn voor EV’s:

Some customers are not ready for EVs. So there will be two different cars.

Irritant genoeg zal de elektrische Taycan (rijtest) in eerste instantie aan de bovenkant van de range geplaatst worden en de toevoeging ‘turbo’ meekrijgen. La tristesse durera touours. Porsche werkt momenteel keihard aan het perfectioneren van de luchtweerstand van de nieuwe Macan. Het team verantwoordelijk voor de theekan is daar opgezet, omdat de luchtweerstand van de huidige Macan volgens Baumann ‘niet zo geweldig is’. Los van een glad huidje zal de Macan EV nog meer delen met de Taycan, want voor de auto zal een variant van het PPE-platform gebruikt worden die tevens de basis vormt voor Porsche’s eerste EV. Koop dan?