Dit zijn de EV’s met de grootste actieradius

Welke elektrische auto die je nu kunt kopen heeft de grootste actieradius?

De ontwikkelingen in EV-land blijven razendsnel doorgaan. Afgelopen jaar is de 800-volt-techniek echt doorgebroken in elektrische productieauto’s. Daarmee gaat alles sneller in de elektrische auto: van het rijden zelf tot de boordcomputer en het opladen. Maar ook het verbruik is verbeterd waardoor de actieradius groeit.

En toch bestaat het lijstje van de tien EV’s met de grootste actieradius voor de helft uit elektrische auto’s die vorig jaar ook al in deze lijst stonden. Ook de elektrische auto met de grootste actieradius van alle EV’s is dezelfde auto als vorig jaar.

In deze lijst bespreken we alleen EV’s die je dit jaar kunt kopen of aangekondigd zijn om dit jaar in de verkoop te gaan. Auto’s die je niet meer nieuw kunt kopen, doen dus niet mee. Vandaar dat de Tesla Model S ontbreekt. Laten we in de lijst duiken en erachter komen welke elektrische auto de grootste actieradius heeft!

Laatste update: 27-10-2025

10. Volkswagen ID.7 Pro S – 702 kilometer

Volkswagen valt net binnen de top tien met de elektrische Passat: de ID.7-sedan. Specifiek de sedan inderdaad, want ga je voor de Tourer-stationversie, dan haal je maximaal 683 kilometer. De sedan verslaat met zijn actieradius van 702 kilometer nipt de E-3008 van Peugeot die 701 kilometer haalt. Volgens Volkswagen kun je als je er alles aan doet nog een stuk verder komen in de ID.7. Of wacht je liever op het equivalent van Skoda?

9. Mercedes GLC 400 4Matic – 713 kilometer

Mercedes is in 2025 begonnen aan een nieuw tijdperk op het gebied van EV’s. De EQ-lijn wordt geschrapt. De nieuwe elektrische auto’s delen hun uiterlijk met die benzine- en hybrideauto’s. Zo ook bij de nieuwe GLC. De SUV heeft ook 800-volt-techniek. Snelladen kan dan ook met maximaal 300 kW voor een 10-80-oplaadtijd van 22 minuten. Of anders gezegd: na 10 minuutjes opladen kun je weer 303 kilometer vooruit.

Aan vermogen heeft de GLC geen gebrek. Je hebt 489 pk onder je rechterpoot. Wanneer je dat vermogen volledig gebruikt sprint je 4,3 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is 210 km/u.

8. Lucid Gravity Touring – 748 kilometer

Lucid kan natuurlijk niet ontbreken in de lijst van de EV’s met de grootste actieradius. Het Amerikaanse EV-merk bracht dit jaar haar tweede model op de markt. Na de aero-tastische Air zocht Lucid het hogerop en bracht zoals zovelen een SUV uit.

De Lucid Gravity kan met 400 kW snelladen waardoor je na 14 minuten 400 kilometer kunt rijden. Na 22 minuten opladen is de batterij van 10 naar 80 procent gevuld. Zoals je gewend bent van Lucid is er ook een overdaad aan vermogen. De Gravity is 839 pk sterk en schiet in 3,6 seconden naar de 100. De top is begrensd op 250 km/u.

6. DS No. 8 FWD Long Range Pallas / Tesla Model 3 Long Range RWD – 750 kilometer

Twee modellen delen de zesde plaats in de top van elektrische auto’s met de grootste actieradius. We beginnen bij een nieuwkomer: de DS No. 8. Na het wegvallen van de E-3008 is dit het enige Stellantis-product in deze lijst. In de juiste uitvoering haal je er 750 kilometer aan range uit. Door een 400 volt-techniek platform gaat snelladen met maar 160 kW. 20 naar 80 procent (en dus niet 10 naar 80) gaat daarmee in 27 minuten.

Dan officieel gezien nog een nieuwkomer wiens voorvader wel al in de top 10 zat: de Tesla Model 3. Na de Highland-update haalt de Model 3 ook 750 kilometer op een volle accu volgens de WLTP. Opladen gaat een stuk sneller dan in de DS. Tesla zorgt voor 250 kW snelladen waarmee je in een kwartiertje 282 kilometer kunt bijladen.

5. Audi A6 Sportback e-tron performance RWD – 756 kilometer

Audi heeft een heel stel uitvoeringen van de elektrische A6, maar de uitvoering met de grootste actieradius is nog steeds de Sportback e-tron performance. Naast 367 pk en een 0-100-tijd van 5,4 seconden heb je een 100-kWh mastodont van een batterij. Deze accu kun je met 270 kW opladen. Doe je dat, dan kun je 10 minuten later alweer 310 kilometer extra rijden.

4. Mercedes CLA 250+ Launch Edition – 773 kilometer

Het is weer tijd voor een nieuwkomer. Nog voor de GLC kwam opende Mercedes het volgende EV-tijdperk van het merk met deze jongen: de CLA. Officieel haalt de elektrische versie 773 kilometer volgens de WLTP. Kies je echter voor de kleinere wielen, dan moet je zelfs 792 kilometer kunnen halen. Ook de CLA krijgt 800 volt als basis waardoor je met 320 kW kunt snelladen. Na 25 minuten aan de lader is de batterij van 10 naar 80 procent opgeladen.

3. Mercedes EQS 450+ Luxury Line – 802 kilometer

De EQS is op dit moment de elektrische Merc die het verst komt op een volgeladen batterij. Om specifiek te zijn, is dat de EQS 450+. Hiermee doorbreek je de magische grens van 800 kilometer aan rijbereik (tenminste, volgens WLTP). Doe het nu het nog kan.

2. BMW iX3 50 xDrive – 805 kilometer

Zijn eeuwige rivaal – de nieuwe GLC – zagen we al eerder in deze lijst, wat betekent dat de iX3 zijn concurrent op het gebied van range verslaat. En hoe! Ook de grote BMW passeert de 800-kilometer-barrière. Het opladen gaat ook erg snel: na 21 minuten aan de snellader is de batterij van 10 naar 80 procent vol. Dat komt door, je raadt het al, 800-volt-techniek.

1. Lucid Air Grand Touring – 960 kilometer

De onbetwiste range-koning onder de EV’s is al jaren deze knaap: de Lucid Air. Op dit moment is de Grand Touring-uitvoering de versie die je wilt voor de meeste kilometers. De GT komt standaard 882 kilometer ver met een volle kWh batterij. Net als bij de Mercedes CLA kun je ook bij de Lucid Air een velgkunstje uitvoeren. Vink de 19-inch Aero Range-wielen aan en de EV met de grootste actieradius komt volgens Lucid 960 kilometer ver.

Daarnaast heb je ook 831 pk aan vermogen, een 0-100-tijd van 3,2 seconden, een topsnelheid van 270 km/u en een auto die je niet op iedere hoek van de straat ziet staan. Maar rijdt zo’n Air nou een beetje lekker? En zijn er nog nadelen te vinden? @Wouter vertelt het je in de video hieronder!