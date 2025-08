Verkeersveelpleger raakt rijbewijs én snelle Volkswagen Golf kwijt

Dat is pech, Volkswagen Golf weg. Hoewel wij proponenten zijn van een ‘sportieve’ rijstijl, kunnen we wel leven met het keihard aanpakken van deze veelpleger.

Laten we eerlijk zijn, op veel plekken is het dezer dagen niet echt leuk meer om auto te rijden. Omdat het overal erg druk is. Maar ook omdat je met een sukkelgang moet voorthobbelen. Waar je 120 of 130 mocht, mag je 100. Waar je vroeger met een veel minder veilige en capabele auto 80 mocht, mag je nu 60. En waar je 50 mocht, mag je nu 30. Als ik hoor dat zelfs mijn ouders af en toe een boete vangen voor een paar kilometer te hard, dan weet ik dat de boetes gewoon extra belasting zijn. Je ontkomt er eigenlijk niet aan, als je maar genoeg kilometers maakt.

Zodoende zijn dit soort berichten altijd een beetje lastig. Bij ons vind je geen stuurlui aan wal die Roomser zijn dan de Paus, want dat zou eng zijn. Uw trouwe verslaggever heeft ook wel eens fanmail uit Leeuwarden gekregen. Niet ieder jaar gelukkig, er gaan er ook wel eens een paar voorbij zonder boete. Maar ja, het is nu eenmaal prettig, met name op de snelweg, om lekker ontspannen op de linkerbaan te cruisen met een kilometertje of tien boven de max. Heb je tenminste het idee dat je vooruit gaat. En Koos Spee doet het ook.

Het is ook goed voor de ziel om af en toe een keer 200+ te rijden en te ervaren hoe goed dat kan en hoe snel je dan bent waar je (niet) wil zijn. Vooral milieurakkers zouden dat eens moeten proberen. Doch dit soort escapades behoudt uw trouwe verslaggever louter waar het (nog) mag, in Duitsland.

Enfin, om een lang verhaal kort te maken; ‘lekker doorrijden’ is natuurlijk prima. Doch volstrekte totaalmalloterij, is dat niet. Het moeilijke bij regels die iedereen (ja, ook jij, heilige boon) al dan niet bewust wel eens overtreedt, is de arbitraire grens bepalen tussen waar aimabel lichtelijk geboef overgaat in antisociale problematiek.

Gezien het lijstje wat de politie midden_nl heeft opgesteld, lijkt echter wel aannemelijk dat we onder die laatste categorie een wegpiraat kunnen scharen die nu zijn papiertje én auto kwijt is. Het rijbewijs kan ingevorderd worden bij 50+ te hard, maar dat de auto wordt ingenomen, is in Nederland een zeldzaamheid. Het kan echter wel, bij de echte onverbeterlijke scheurneuzen met een plaat voor hun kop. De politie schrijft:

Op woensdag 30 juli hebben wij als Team Verkeer het voertuig van een verkeersveelpleger afgepakt. Deze bestuurder was een gelabeld verkeersveelpleger, dit door de vele verkeersovertredingen en meldingen die vastgelegd waren. De verkeersofficier labelt een persoon uiteindelijk officieel als veelpleger, waarbij wij dan bij forse overtredingen waarvoor het rijbewijs ingevorderd kan worden en ook de auto in beslag mogen nemen.



Op woensdag werd het voertuig, met als bestuurder de verkeersveelpleger, gespot door onze onopvallende motorrijder. Deze volgde het voertuig een tijdje waarbij de volgende zaken werden waargenomen:

– 2x 190km/h rijden, op 2 verschillende wegen, waar slechts 100 km/h was toegestaan.

– Rechts inhalen

– Negeren van een rood verlicht kruis

– Overschrijding van het puntstuk 2x

– Inhalen over de vluchtstrook



De betrokkene werd staande gehouden en aangemerkt als verdachte voor Artikel 5a van de Wegenverkeerswet (gevaarlijk rijgedrag). Het rijbewijs is direct ingevorderd en het voertuig is in beslag genomen. Er werd een geluidsmeting uitgevoerd bij het voertuig waarbij het limiet overschreden werd, hiervoor is het voertuig voorzien van een WOK status



Als detail is nog belangrijk om te vermelden dat enkele weken eerder dit voertuig landelijk bekend werd door de slalom actie bij wegwerkzaamheden. Wat veel stof deed opwaaien door het gevaarlijke en asociale karakter van deze actie. De verdachte is eveneens gehoord voor deze actie, waarvoor door de collega’s van @verkeerspolitie_oost_nederland proces verbaal wordt opgemaakt

Tsja…Dat is er ook wel net íetsje over hè…Waarvan akte.