Deze 7.0 V8 met luipaardprint op Marktplaats is spotgoedkoop

Minder dan 12.000 Euro betaal je voor dit stijlvolle slagschip met 7.0 liter V8 op Marktplaats. Je kan er alleen niet mee driften…

Dit keer geen dikke Duitser, knappe Italiaanse of hete Japanner van Marktplaats op je beeldscherm, maar een Vee Eight Motor uit de hoogtijdagen van Vee Eight Motors. Jawel we knagen een volvette burger weg en reizen af naar het Amerika van de good ol’ days. Daar vinden we deze Oldsmobile Toronado van 1967, vlak voor het Malaise Era dus.

Cubic Inches

Dat is te merken, want onder de kap vind je een V8 met een inhoud van 425 cubic inches, oftewel 7.0 liter. Deze levert een gezonde 385 pk. Hier nog geen verstikkende regulatie waardoor de motor geknepen moest worden. De auto heeft ook een hobbel-de-bobbel starre achteras. Dus je zou verwachten dat je elke bocht met rokende achterwielen en het stuur in de andere richting doorkomt. Doch niks is minder waar.

General Motors

Deze Olds was medio jaren ’60 namelijk de eerste(!) voorwielaangedreven auto sinds de Cord 812 uit de jaren ’30. Dat was dus sowieso bijzonder, maar extra bijzonder omdat het gevaarte op het General Motors ‘E Platform’ stond. Dit deelde de Toronado met de eveneens voorwielaangedreven Cadillac Eldorado, maar ook met de achterwielaangedreven Buick Riviera. Het was dus toen al een ‘multi-inzetbaar’ platform.

Hydramatic

Om kostenbesparing ging het in dit geval dus niet. De Rocket V8 werd ook gebruikt in andere modellen, net als de ‘Turbo Hydra-Matic’ automatische driebak. Het voordeel van de voorwielaangedreven layout, was vooral dat de cabine van de Toronado een volledig vlakke vloer had, zonder tunnel voor de cardanas. Daarnaast was het misschien ook wel gewoon ‘iets nieuws’.

Dubbele wishbones en speciale bandjes

Om alles in goede banen te leiden was de voorwielophanging hoogwaardig met dubbele wishbones. Tevens waren er speciale banden van Firestone speciaal voor dit model, met een stijvere wang aan de voorkant. Nu hebben we gisteren definitief vastgesteld dat FWD niet premium is. Maar om eerlijk te zijn zal het voor de Amerikaanse slagschepen uit die tijd, niet heel veel uitgemaakt hebben. Op de limiet had je altijd terminaal onderstuur. Het enige was dat de Toronado, zoals journalisten uit die tijd opmerkten, met geen geweld te provoceren was tot overstuur. Eigenlijk is een blik op de auto al genoeg om dat vast te stellen, met die gigantische neus.

Wij Europeanen hadden niks te lachen

Overigens kunnen we lachen om Amerikaanse slagschepen, maar de realiteit is wel dat deze auto voor Joe Blow in 7,5 seconden 100 reed, met ruimte en comfort voor iedereen aan boord. Moest je in Europa in die tijd maar eens om komen. Hier mocht Otto Normalverbraucher zich in zijn handjes knijpen met een Kevertje in die tijd. Tevens waren deze auto legendarisch voor hun betrouwbaarheid. Het waren de dagen dat Amerika nog ‘gewoon’ groots was, in plaats van weer groots gemaakt diende te worden. Zelfs de snobistische Europese autojournalisten van de ‘Europese auto van het jaar’ verkiezing, zetten de Toronado op plek drie. Ongekend voor een Amerikaan.

Luipaard

Dit exemplaar op Marktplaats is van binnen uitgerust met een stijlvol luipaardprintje. Het ding heeft volgens de verkoper wat krasjes hier en daar. Hier geldt het adagium ‘het rijdt en het schakelt’. Voor de prijs kan je een gokje wagen. De brandstofkosten zullen wel fors zijn, maar worden ietwat gemitigeerd door de obligate LPG-installatie. Koop dan?